纳吉：意味希盟被拒‧“国阵赢人民胜利” 前首相拿督斯里纳吉表示，国阵赢得金马仑国席补选“是人民的胜利！”

（八打灵再也26日讯）前首相拿督斯里纳吉表示，国阵赢得金马仑国席补选“是人民的胜利！”

广告

他今晚在补选成绩揭晓后，于脸书发帖表示，国阵的胜利意味著希盟已经被人民拒绝。

他说：“希盟利用政府机器和资产、利用政府的资金和各种‘捐款’，利用政府机构攻击国阵以及其候选人，他们认为人民不会去评估，他们错了。”

“今天，人们向希盟发出了明确的信息，国阵的胜利也意味著希盟被人民拒绝。他们过去所做的所有谎言和诽谤，人们已经受够了，并没有带来任何好处。”

他表示，人民希望南利莫哈末诺──原住民的第一位国会议员，代表他们的声音，而他也相信对方会尽量为金马仑带来发展。

纳吉恭贺国阵以及各成员党领袖彭亨州大臣拿督斯里旺罗斯迪、拿督斯里阿末扎希、巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山。

此外，他也向伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺、署理主席拿督端依布拉欣、该党领袖和党员以及所有帮助国阵赢得金马仑补选的人，表达了感激。

广告

“感谢所有投票给国阵的选民，包括联邦土地发展局、传统村庄以及原住民。”

希山：选民“正确选择”

巫统前副主席拿督斯里希山慕丁感谢所有将票投给国阵候选人南利莫哈末诺的选民，并表示这是他们所做出的“正确的选择”。

他在脸书发帖表示：“金马仑高原仍然是国阵的！祝贺所有国阵和伊斯兰党的竞选机器在整个竞选期间的努力。感谢所有选民做出正确的选择──选择土生土长的当地人！

广告

我相信南利莫哈末诺将会把金马仑高原人民的声音，作为他在国会下议院斗争的重心！”

凯里：盼国阵保持谦逊

巫青团前团长凯里表示，国阵在金马仑补选胜利，只是朝向重新得到人民信任的数百万步中的第一步，希望国阵保持谦逊。

他也感谢金马仑选民支持国阵。