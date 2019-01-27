装垃圾袋弃河‧男女遭分尸 1对身份不明的男女遭人谋杀分尸，装在垃圾袋弃尸河里，2周后才被人发现；男尸只有腰部以下与膝盖上半部，女尸只是身躯，没有头颅、双手及腰部以下部位不知所终。

（八打灵再也26日讯）1对身份不明的男女遭人谋杀分尸，装在垃圾袋弃尸河里，2周后才被人发现；男尸只有腰部以下与膝盖上半部，女尸只是身躯，没有头颅、双手及腰部以下部位不知所终。

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警方在河边共发现3袋尸骸，其中一袋装著疑是2名死者的手脚，目前已从谋杀角度调查此案。

警未掌握死者身份

这起骇人的分尸案于今午4时，在双溪毛糯Desa Coalfields一个甘榜河边被揭发。

双溪毛糯警区主任莎法阿顿警监指出，警方接获民众投报指发现了3具尸体，于是派员到现场展开调查。不过，现场发现的只有2截尸体，分别是1男1女尸体。

“警方暂未掌握死者的身份，从尸体腐烂的情况来看，相信他们已遇害超过两个星期；消拯人员受召到场协助捞起尸骸，送往双溪毛糯医院，将于明日进行解剖。

莎法阿顿指出，警方相信2名死者是在别处遭人杀害后分尸，然后弃入河内，警方已援引刑事法典第302（谋杀）条文调查此案。