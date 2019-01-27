与村民约好外游不见影‧芬兰背包客失踪 一名20岁芬兰男背包客到刁曼岛度假时忽然失踪，各执法与拯救单位展开搜索行动，暂时未有所获。

消拯员准备入山继续搜寻芬兰背包客的下落。（图：星洲日报）

（关丹26日讯）一名20岁芬兰男背包客到刁曼岛度假时忽然失踪，各执法与拯救单位展开搜索行动，暂时未有所获。

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根据彭亨消防及拯救局资料，失踪芬兰背包客是尼基汀（Nikitin Aleksis Elis Valtteri），于本月22日在甘榜巴耶失踪，迄今下落不明。

个人财物通行文件没带走

该局副局长莫哈末沙尼指出，失踪者在岛上认识的巫裔男子于今天投报指出，他原本与失踪者约好在22日（星期二）带对方到当地位于慕古（Mukut）一个瀑布观光，不料当日在他下班回家时，尼基汀不在其家中。

他说，失踪者到访岛上时，是他邀请对方到家中居住。

“该名投报者说，尼基汀的个人财物和通行文件还在家里没有带走，而他则在附近寻找都不见踪影，于是决定今天前往当地警局投报。”

他披露，当局在警方和民防部队多个单位协助下，已经派出17名人员于下午3时45分开始，在甘榜巴耶至甘榜德格（kg Tekek），大约4公里范围进行大型搜索。