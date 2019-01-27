巴西矿场大坝崩塌增至40死300失踪‧州政府：寻回幸存者机会微乎其微 巴西东南部米纳斯吉拉斯州一座盛载矿场废料的大坝当地时间周五（1月25日）崩溃，大量混含废料的泥浆倾泻而出，淹没邻近村落。州政府表示，事故已造成至少40人死亡，约300人失踪。

(图：美联社)

（巴西27日讯）巴西东南部米纳斯吉拉斯州一座盛载矿场废料的大坝当地时间周五（1月25日）崩溃，大量混含废料的泥浆倾泻而出，淹没邻近村落。州政府表示，事故已造成至少40人死亡，约300人失踪。

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现时，消防员正全力搜救泥泞下的建筑物、列车车厢、巴士等，希望能找到更多幸存者。然而州长泽马（Romeu Zema）向当地传媒表示，现时找到幸存者的机会已微乎其微，但当局仍会尽力起回遗体。

事故不但造成严重人命伤亡，更有机会引发生态灾难。巴西政府现已要求拥有矿场的世界最大铁矿公司淡水河谷（Vale S.A.）停产，法庭亦已宣布冻结公司约60亿元雷亚尔（约65亿令吉）资产，估计最终公司将要向当地环境部门支付共3.49亿元雷亚尔（约3.8亿令吉）罚款。（香港明报）