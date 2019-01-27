陈日佳·第三国产车发展方向 在政府所宣布的3000万令吉拨款中，我建议政府应该把资源集中在引擎，车内冷气系统和碳钎维增强塑料。前者为汽车的核心技术，尤其是应该专门针对混合棕油提炼出的混合生物汽油引擎对第三国产车而言更重要。车内冷气系统集中在车内的空气循环系统设计，此举是善用我国的大量计算流体动力学人才。目前市场上的汽车冷气系统主要在北半球四季国家所设计，没有任何一款是专门针对常年炎热的环境。加强车内的空气流通和迅速降温能降低能源使用，减低碳排放量，绝对符合节能车概念。

首相马哈迪的第三国产车计划近期的新发展是政府拨款3千万令吉进行科研。国际贸易及工业部副部长王建民建议这款车必须是节能车。这代表不管这个计划是否受民间欢迎，它已是势在必行。因此确保这笔投资被用在正确的汽车发展和商业模式，避免重蹈覆辙更为重要。

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我觉得政府在此阶段没有必要仓促提出国产车的具体发展细节，我们必须先要回顾国产车发展路线图，确保第三国产车的发展方向模式符合国际趋势，也必须有经济效益和规模。因此，第二国产车与日本丰田的合作模式值得借鉴。

很多人都会误以为节能车指的是电动车。但是事实上节能车的定义广泛。基本上车辆只要能节省使用能源，不管它是电能驱动或是混合油电都属于节能车。最近，英国“先进引擎中心”就宣布投资3000万英镑研究无排气汽车。

从1980年代至今，我国汽车下游工业已有良好的发展。但是如果要发展节能车，则仍必须要建立全新的供应链。政府在制定节能车的发展策略时，必须要注重科研能力和制造能力；前者以技术准备水平（TRL）为主，后者则是生产制造准备水平（MRL）。我国之前的两个国产车计划仅涉及低层面的科研活动。因此，既然政府是希望通过第三国产车推动科技科研发展和带动工业发展，那么就应该要确保这两者能互辅。

例如英国在10年前所推出的低碳汽车发展计划，其重要一环就是要确保在重要领域，如动力传输和锂电池的发展上，就是仅仅拨款给大学和企业的共同科研和制造技术计划。这确保大学研究能符合企业所需，而大学工作不仅局限在科研，还包括科技转移和协助企业建设生产线。

电动汽车已奠定了国际未来汽车市场主流，但是其发展仍然有一定的局限。例如在英国最近的一份报告，超过8成的电动车拥有者在住家并没有任何充电设备。不少英国市政府都已通过“创新英国”科研机构拨款与私人界研究如何使用公众设施充电。例如有企业提出在电灯柱下的泊车位伸缩性充电电缆，也有建议建设隐藏在地底的充电插头。另外还有企业申请百万英镑的科研经费进行快速充电的可行性研究。

对于发展中国家来说，充电的基础设施是电动车普及化的最大障碍。以我国为例，不少大型购物商场都设有充电设施，但是往往很多驾车人士就把它当作泊车位。而充电泊车位也是否会变相成为充电后的泊车位，也是一大问题。

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因此对于第三国产车来说，我觉得我们所应走的节能车发展路线应该是发展混合生物汽油。但是由于开发新引擎科研费用昂贵，我国所盛产的棕油更可用于提炼生物汽油。虽然这种车并不如电动车般环保，但是符合经济效益。本区域泰国和印尼盛产棕油，也是汽车消费大国。因此与其单打独斗，倒不如成立东盟混合生物汽油汽车企业共同推动汽车和棕油业发展。再说，这种混合汽油只是需要在现有的硬体设施上做小改变，并不需要大费周章建立新设备，对于其他的落后国家也有一定的吸引力。

东盟的汽车合作计划可以借鉴欧洲的空中巴士和台风战机计划，不仅在生产制造中在成员国中佔优势，也爭取到国际市场。

在政府所宣布的3000万令吉拨款中，我建议政府应该把资源集中在引擎，车内冷气系统和碳钎维增强塑料。前者为汽车的核心技术，尤其是应该专门针对混合棕油提炼出的混合生物汽油引擎对第三国产车而言更重要。车内冷气系统集中在车内的空气循环系统设计，此举是善用我国的大量计算流体动力学人才。目前市场上的汽车冷气系统主要在北半球四季国家所设计，没有任何一款是专门针对常年炎热的环境。加强车内的空气流通和迅速降温能降低能源使用，减低碳排放量，绝对符合节能车概念。

我明白绝大多数人反对政府所提倡的第三国产车。但是如果它是以节能车为前提，该企业又有能确保这款车能在20年后仍然可以自力更生的自由经济市场上竞争，我们还有反对的理由吗？