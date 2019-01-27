古拉发起 国内唯一‧霹淡小生学中文 中文班刚开班时，家长们都很开心，由于不具强迫性质，学生都是自愿而来，迎来全校几乎一半约200名学生上课，还得分开六班，一至六年级各一班；不过接下来渐渐少了，一来面对交通问题，包括父母没时间载送、下雨天坐摩哆车无法出门，二来六年级得上补习班应对小六评估考试，今日剩下一班约40名学生。

学生踏入班级时，都会向站在门槛迎接她们的王燕青说声“早安老师”，这是第一堂课就学习到的问候语，第二堂课开始孩子们都学以致用了。（圖：星洲日報）

“早安老师！”

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每个星期六早上8时30分，怡保圣菲罗美娜女子淡米尔小学（SJKTSt Philomena Convent）里总会奇异地响起此起彼落的华语；这句四字问候语说得怯生生，发音也不太准确，却是响亮的。那是陆续抵达学校的印裔孩子们向站在门槛迎接她们的中文老师问好。

教师英华语并用

人数差不多，时间也到，好了，开始上课。这一堂课主题是太空，只见教师英语和华语并用：“Now we read this：太空船，能到，太空去”，课堂里就响起了一片朗朗读书声。偶尔，教师还会配合内容作出动作，请学生们站起，边用手做出冲天状边读句子，学生们脸上挂起了好玩的笑容，却依然认真，一字一句都念得毫不马虎。

这是霹雳州、相信也是国内唯一一所开设中文班的淡米尔小学，当初会开班，源于怡保西区国会议员、如今已当上人力资源部长的古拉。

古拉的女儿塔妮莎从幼儿园起就学习中文，到了升小学阶段，院长请他将孩子送入华小就读，古拉斩钉截铁：不，我要带来改变，就从自己做起，送孩子到淡小就读，请淡小开设中文班！

这可不容易，学校一开始碍于本身是淡小不太情愿，同时也面对外界的不理解──自己的母语是淡米尔文，为何还得学习中文？

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“我跟校方说，如果你不能，那我来赞助老师。我女儿从幼儿园起学习中文，我知道这对孩子来说是一个很大的优势。”

中文班学生程度不一，低年级的学生坐前头，不明白老师说的，就请高年级的学生帮忙，用淡米尔语作翻译。每一年的课程上完后都会考试，不仅考听力，还得考书写能力。（图：星洲日报）

家长缴费充教师津贴

于是排除万难，中文班于2013年正式在圣菲罗美娜女子淡小开办，让一直来小六评估考试成绩于州内淡小名列前茅的这所名校，更是锦上添花；最令古拉开心的是，家长都愿意自己掏钱，每个月缴费充作教师的津贴，让孩子们掌握中文。

他表示，未来的语言是中文，所以为何不装备好孩子？很多人都没有意识到，会中文是一个很有价值的资产，而且圣菲罗美娜女子淡小多数学生来自B40群体，所以他采取主动，请该校开设中文班。

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“我的愿望是把中文班扩大到国内其他学校，最终所有非华裔的子女，都能学习中文。”

中文班以中英语双语教学，教师教读时，也会在主要的中文名词旁写上英文翻译。（图：星洲日报）

周末额外课外班级“始祖”

圣菲罗美娜女子淡小的中文班，可说是该校星期六日额外课外班级的“始祖”，第一个有的课外班级就是中文班，之后才陆续成立了艺术班和印度传统音乐Sangeetam班。

中文班刚开班时，家长们都很开心，由于不具强迫性质，学生都是自愿而来，迎来全校几乎一半约200名学生上课，还得分开六班，一至六年级各一班；不过接下来渐渐少了，一来面对交通问题，包括父母没时间载送、下雨天坐摩哆车无法出门，二来六年级得上补习班应对小六评估考试，今日剩下一班约40名学生。

这40名学生年级和中文程度各异，有的在外自行补习，可以华语作基本沟通，有的则完全没有底子，从零学起；中文班教师王燕青坦言，一星期才一个小时的中文课，加上孩子回家依然用淡米尔语交谈，若要求程度更为精进，实属不易。

孩子们进步有目共睹

“但孩子们的进步有目共睹，有的真正有兴趣的孩子，回家后还会捧著课本，看著文字上的汉语拼音跟著念；虽然要她们说得流利比较困难，但至少我们说的，她们都能明白。课堂上间中也会来个生字比赛，有兴趣的学生写的字，可美了！”

第一堂课请安问候语

课程内容都是由王燕青本身编排，第一堂课，必定是基本请安和问候语，孩子们乖得很，学习后立即学以致用，第二堂课开始，一到校看到老师会问好，下课时也会说“谢谢老师，再见老师”。

圣菲罗美娜女子淡小校长桑伽丽克利斯南和华人互相为邻多年，相处融洽；开了中文班后，她每每和邻居说起此事时，都获得邻居赞好。

她笑说：“这是一个很好的选择，让孩子们学多一门语言，日后工作也会有所助益，所以，开设中文班，我对此从不后悔！”

学生踏入班级时，都会向站在门槛迎接她们的王燕青说声“早安老师”，这是第一堂课就学习到的问候语，第二堂课开始孩子们都学以致用了。（圖：星洲日報）

古拉女儿与中文结缘

王燕青除了是圣菲罗美娜女子淡小的中文班老师，也是怡保浸信幼儿园院长，塔妮莎幼时就是在这里念书；古拉当时会把塔妮莎送入浸信幼儿园，说来实是误打误撞，也是塔妮莎和中文的缘分使然。

浸信幼儿园以中文为媒介语

塔妮莎足龄报读幼儿园时，古拉就看准了浸信幼儿园，因正好在他的律师楼附近，出于安全考量就让孩子入读；原只想著浸信幼儿园是一所基督教幼儿园，待塔妮莎上学数天后在家中哼唱起中文童谣，夫妇俩才大感诧异，到校询问：怎么我的孩子说起中文来了？才得知这是一所以中文为主要媒介语的幼儿园。

夫妇俩恍然大悟之余，对此也并不介意，虽然一开始让孩子学习中文非有意为之，但既然如此也再好不过，干脆来个顺水推舟；就这样，塔妮莎学习中文至今，程度已超出其他小学同学，圣菲罗美娜女子淡小的基础中文班便不再上，另外在外上私人补习班。

古拉表示，孩子不需要精通中文，能和他人沟通即可；他在家里也为女儿设下条件：去华人商店，不以中文和店员沟通就不能买东西；在家里要看电视，必得看中文频道或将节目语言设定为华语，他都会在一旁确保女儿有遵守规定。

学中文更易找工作

“我知道有的雇主因为应征者掌握额外语言而决定雇用，因此学中文可让孩子更容易找到工作；现在印度、英国等一些学校已经有教中文了，中文甚至是联合国的其中一个主要语言。我从18年前开始一直在国会提出，要求政府允许让尤其是淡米尔学校教中文，但至今甚么都没发生，所以干脆自己来。”

他指出，他父母那一辈年轻时，或许没有如此的先见，但现今的父母应该要有；研究显示孩子具备很大的潜能学习新语言，应该趁著这个机会让他们好好掌握中文。

现在塔妮莎除了可帮忙阅读古拉带回家的一些中文文件，到外用餐时，她听到隔壁桌以中文说了甚么有趣的话或坏话，都会告诉古拉，古拉不无骄傲地说：“虽然不是物质上的，但这就是我给她的资产！”