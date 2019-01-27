魏家祥：林冠英阿兹敏口水战‧“1月26是大马惊吓日” 魏家祥也是亚依淡国会议员，他今日通过脸书指出，去年的马来西亚惊吓日落在9月3日，今年看来需要改至1月26日，他更对内阁部长在媒体面前口水战感到十分惊讶。

（亚依淡26日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥认为，2019年的“马来西亚惊吓日”看来落在了1月26日，因为财政部长林冠英对经济事务部长阿兹敏发表取消东铁的言论感惊讶。

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魏家祥也是亚依淡国会议员，他今日通过脸书指出，去年的马来西亚惊吓日落在9月3日，今年看来需要改至1月26日，他更对内阁部长在媒体面前口水战感到十分惊讶。

2018年9月3日，总检察署正式撤销财长林冠英被控廉价购屋案，法庭也宣佈林冠英及原屋主彭丽君无罪释放，反贪会过后发表声明表示非常惊讶。

魏家祥表示，林冠英指阿兹敏没有出席星期四举行的内阁会议，但其实内阁会议一般是在星期三举行。

“为何（内阁会议）会在星期四？是不是（首相）敦马哈迪人在国外，不信任（副首相）旺阿兹莎主持内阁会议？”

质疑穿希盟制服能入投票站

魏家祥也对代表希盟上阵金马仑国席补选的候选人马诺佳兰，今早身穿希盟标志的衣服进入投票站而感到惊讶，并对选委会有所非议。

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对于选委会过后发表声明指马诺佳兰已被赶出投票中心，魏家祥表示他不惊讶，因为选委会必须维护自己的颜面。

但他指出，问题在于为何马诺佳兰能够进入投票中心。他认为，这是选委会成员的疏忽，让马诺佳兰能轻易穿著有政党标志的服装进入投票中心，并指若当局要驱赶马诺佳兰，应该在对方进入投票站前就驱赶。