纳吉贴两人电话号码调侃‧“林冠英阿兹敏应多联络” 纳吉的贴文中揶揄两人：“也对，他们没有WhatsApp群组，但是至少也可以通个电话吧！从1876年开始，电话已经存在了。”

（吉隆坡26日讯）针对内阁议决终止东铁计划课题，财政部长林冠英和经济事务部长拿督斯里阿兹敏阿里说法不一，前首相拿督斯里纳吉即时在脸书贴文调侃。

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纳吉的贴文中揶揄两人：“也对，他们没有WhatsApp群组，但是至少也可以通个电话吧！从1876年开始，电话已经存在了。”

随后，他还贴心附上阿兹敏和林冠英办公室电话号码，分别叮嘱两人要留意，至少偶尔给对方一通电话。这段话，讽刺味十足。

“冠英，这是阿兹敏阿里办公室的电话：03-88727170。”

“阿兹敏，这是冠英办公室的电话：03-88823007。”

纳吉说：“至少偶尔一通电话吧。”

网民批评部长活在自己的世界

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纳吉的贴文下不少网民留言批判，质疑每位部长似乎只活在自己的世界里。

“SultanMydin”脸书用户贴文说：“一个是公正党，另一位是行动党？我们现在要相信谁？”

“SGC”脸书用户贴文说：“男孩们，请表现一致吧！一个内阁却有两个相反的意见，究竟发生甚么事？”

“如此重要的课题必须得到清晰和准确的解释。政府现今正积极努力解决混淆，让国家变得更好。我们可能是局外人，但旁观者清。”