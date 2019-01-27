江迅·贝索斯夫妇、韩国瑜和琼瑶 琼瑶相信爱情。韩国瑜相信爱情。高雄的爱情产业链能成功吗？但愿：爱情不是一颗心去敲打另一颗心，而是两颗心更痛撞击的火花。那么，你还相信爱情吗？

那天，在香港浅水湾道影湾园参加一位老友爱女的婚礼，于归之喜，永浴爱河。那是浅水湾酒店旧址，作家张爱玲曾居住过。归途上，想起张爱玲曾写过的一句话：不爱是一生的遗憾，爱是一生的磨难。

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记得，20多年前为写一部关于爱恋的报道文学，在上海婚姻登记处采访。问正在办理结婚证的男女：“你俩为什么结婚？”女答：“真有意思，这还要问吗？我和他相爱，产生了超越人间一切爱的爱情，我们就结合了，就这些。”“你们相爱又是为了什么呢？”男答：“相爱为了什么，真奇怪，提这种问题。爱情就是我非常喜欢她，他非常喜欢我，我和他的眼光相遇就会放出温高千万度的感情电弧，把我和她焊接在一起。这时我们就享受到无法形容的幸福。我们相爱，我们结婚，就是为了幸福。”

最终的答案找到了，结婚为了幸福。关于婚姻，当下全球热议话题无疑就是贝佐斯与麦肯齐分道扬镳。美国亚马逊公司创始人贝佐斯宣布与成婚25年的结发妻子麦肯齐分手。这一消息如同在全球舆论和资本市场抛下一枚重磅炸弹。世界首富贝佐斯夫妇的爱情，向来被当成美谈传颂，却不想最终竟也毁于“第三者插足”，贝佐斯早已婚内出轨好友之妻，“居家好男人”的形象瞬间土崩瓦解。

不过，贝佐斯夫妇发布的联合声明仍具“温度”。声明中提及，二人已尝试过分居，正式离婚后会以朋友身份继续相处，措辞得体，文中一句“即便我们当初预知到25年后的结局，也仍会结为连理”，引发世上男男女女阵阵感叹。贝佐斯目前身家1371亿美元，离婚后或需支付前妻堪称“地球上最昂贵的天文数字分手费”。

都说，婚姻不只是一张漂亮婚纱照里的完美童话。当下婚恋有太多的“好聚不好散”。刚刚收到的新书《聪明结婚 聪明离婚》（商讯出版），由两位婚姻问题律师和一位作家合作创作的。书中12篇故事，包含男女订婚、婚前契约、外遇离婚、财产分配等问题，一则则真实人生，犹如一场场纸上法庭实境秀。翻阅这部新书，想起法国罗曼·罗兰说过的一句话：“爱情，是一种疾病，全部神经系统的中毒”。究竟什么是爱情，问问被认为“中国人中最懂爱情的言情小说家琼瑶”。她近日也成了热点人物。

事缘高雄新市长韩国瑜已和琼瑶相约在台北见面，韩国瑜聘琼瑶担任高雄爱情产业链总顾问。琼瑶爱情小说风靡两岸三地，琼瑶可给高雄这个爱情城市诸多创意，诸多爱情产业建议。琼瑶在脸书上说，“韩市长，我已年迈，竟然被你拖出来当‘顾问’，谁叫我写了一生的爱情呢？谁叫我成了韩粉呢？韩市长，我服了你了！”琼瑶说，“如果这世间没有爱情，你我可能都不存在，人间没有诗歌也没有浪漫，这个世界只是个冰冷的荒原！如果这世间没有爱情，恋人们不会相遇，人间还剩下什么？我们还有存在的意义吗？”琼瑶说，“我一生细细写情，浓浓写爱……有爱的人生，才是有激情，有狂欢，有痛苦，也有温馨的丰富人生。请大家支持我，支持相信爱情的韩市长，让他为高雄也为我们的下一代，留下代代相传的‘爱情产业链’”。

琼瑶相信爱情。韩国瑜相信爱情。高雄的爱情产业链能成功吗？但愿：爱情不是一颗心去敲打另一颗心，而是两颗心更痛撞击的火花。那么，你还相信爱情吗？