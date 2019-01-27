官员澄清‧阿兹敏有出席内阁会议 阿兹敏的一名官员今天在WhatsApp媒体群组内写道：“我可以证实拿督斯里阿兹敏上周四出席了内阁会议。”

（八打灵再也26日讯）经济事务部长拿督斯里阿兹敏的官员说，阿兹敏确定有出席星期四（24日）有关就东海岸铁路计划（ECRL）做出决定的内阁会议。

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阿兹敏的一名官员今天在WhatsApp媒体群组内写道：“我可以证实拿督斯里阿兹敏上周四出席了内阁会议。”

有关官员相信是针对今天在阿兹敏和财政部长林冠英之间，针对东海岸铁路计划的决定有意见上的出入的课题，做出澄清。

阿兹敏今天稍早前在一场活动中表示，政府因每年需支付5亿令吉的高额贷款利息，财力上难以负担而决定取消东海岸铁路计划。

然而，林冠英随后却表示对阿兹敏的这番声明感到惊讶，甚至开始时一度脱口说出阿兹敏没出席最近一次的内阁会议，但他很快就纠正自己的意思是阿兹敏不知道敦马哈迪的决定。

他说：“对不起，我不是说阿兹敏没出席内阁会议，以免引起负面看法，我的意思是他不知道敦（马哈迪）的决定，我将根据敦的指示发表声明。”