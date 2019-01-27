卡维斯：朝野阵营候选人空降‧外地人上阵机制漏洞 人民进步党主席丹斯里卡维斯表示，朝野阵营派出与金马仑毫无关系的外人成为候选人，让金马仑选民投选，在我国的机制属于一项失误或漏洞。

（金马仑26日讯）人民进步党主席丹斯里卡维斯表示，朝野阵营派出与金马仑毫无关系的外人成为候选人，让金马仑选民投选，在我国的机制属于一项失误或漏洞。

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他今早于丹拉那打苏丹阿末沙中学投票中心投票后，受媒体询及两名主要候选人皆无投票资格时说，希望政府及选委会寻策，以便未来的候选人是来自于当地社区，且拥有投票权。

指外来人当选难专注选区

他认为，若候选人来自于其他地区，即使胜选也毫无用处，因为当选者不会把全部时间用于选区内，而是把时间也花费其他地区。

“在许多先进国家，候选人在提名竞选之前，其中一名候选人必须是由当地的居民推举，先给予社区机会挑选合适的人选，例如谁可以咨询、给予协助，或经常出现于社区内等。”

他说，现今政府实施许多改革，希望未来在遴选候选人机制上也能有所改变。

询及人民进步党被撤销注册一事，卡维斯表示，他不会怪罪社团注册局，他已援引1966年社团注册法令第18条文向内政部长丹斯里慕尤丁上诉。

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若无法透过此途径解决，他们会把此课题带上法庭。