黄子豪·全球制造业的迁移 别以为迁移工厂是专属跨国公司的行动，其实中国公司同样也很着急的寻找转口点，他们其实才是受贸易战影响最深远的一群。美国是全球最大的消费市场，中国公司的货物无法在美国市场获得利润则意味着公司很可能就此倒闭。因此，他们同样会追随跨国公司的脚步。

中美贸易战进入2019年，两大巨头之间的争端几乎缓和下来。一来中方答应重审贸易结构并以此回应美方的要求。而美国总统特朗普也由于政府闭门而在内政上和民主党闹得不可开交，因此也没多再次出言挑畔。这么一来，几乎休战只是时间的问题。

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但政治上的缓和，不代表经济上的转变就此停下。自2018年6月中美贸易战开始，中国的采购经理指数 （PMI）- 一种具体衡量制造业在生产、新订单、订货交货的国际通行经济监测指标，就急剧下跌。踏入2019年，就算贸易战的休兵，并无法打消跨国公司种种的疑虑。

第一个疑虑就是到底反复无常的特朗普，会否在解决内部纷争后，再次把矛头对准中国。重启贸易战的可能性在特朗普成功连任之前，都不算小。一来这是特朗普争取保守白人选民的策略，二来这是华盛顿两党精英的共识，也是特朗普的共和党和佩洛西的民主党唯一有的共同语言。第二个疑虑，就是中共到底会否彻底执行和美方所达成的协议，亦或者只会过河拆桥。一旦破局，则战火再起。

环视以上变数，跨国公司也意识到不能再把所有的鸡蛋放在同一个篮子里。在政治上，一天里足以发生翻天覆地的变化，而把利润最大化为目标的商家是绝对不会冒这个险的。因此，无论贸易战最终结局如何，把制造业迁移出中国已经是一个趋势，以便减低投资风险，而东南亚，无论在地理上，或者成本上，都属于上佳选择。当中，尤以电子业的转移可能性最高。相比其他重工业，电子业迁移基地，在新址设立工厂的成本最低。东南亚国家当中的泰国、马来西亚、越南都有电子业熟练技术员工，也有一定的基础研发能力。所以基本上只需要把中国的原料运到东南亚，就可以即刻加工增值后，就可以通过该国出口以避开关税。

别以为迁移工厂是专属跨国公司的行动，其实中国公司同样也很着急的寻找转口点，他们其实才是受贸易战影响最深远的一群。美国是全球最大的消费市场，中国公司的货物无法在美国市场获得利润则意味着公司很可能就此倒闭。因此，他们同样会追随跨国公司的脚步。当然，首选很可能是和大陆一水之隔的香港。但香港地皮昂贵，连带工厂设立的成本会高得惊人。因此虽然近水楼台，但也让中国公司最终望而却步。接下来，目光毫无疑问会瞄向东南亚。而汉语文化水平中上，位处国际海运支点的马来西亚，就会获得很大的优势。

当然，我们必须做出适当的选择，摄取对提高科技水平和人民收入的工业进驻，以便推进工业再提升。而技术水平较低的房地产，其实只算是次等选择。而大型基建，如果没有和本土企业合作，在原料、人力、技术方面共享共赢，那么还不如不要。