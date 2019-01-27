冯伟衷旧作《最佳伙扮》重新上映·盈利全归家属 在纽西兰军训意外身亡的28岁新加坡艺人冯伟衷，于2016年主演的电影《最佳伙扮》，将从本月29日（星期二）起，重新在指定电影院上映，所得盈利全数归给冯伟衷的家人。

电影《最佳伙扮》由四叶草、冯伟衷和陈伟恩主演。

（新加坡27日讯）在纽西兰军训意外身亡的28岁新加坡艺人冯伟衷，于2016年主演的电影《最佳伙扮》，将从本月29日（星期二）起，重新在指定电影院上映，所得盈利全数归给冯伟衷的家人。

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根据《优1周》报道，导演兼制片人李慧娴在文告中说，电影重新上映的所有盈利将归冯伟衷的家人，尤其要特别感谢这次各大电影院线的场地赞助。

冯伟衷经纪公司午言媒体负责人许振荣在文告中指出，希望这次电影的重新上映能让大家重温他的旧作，《最佳伙扮》是他演艺事业的里程碑，希望更多人能有机会欣赏他的演出。

冯伟衷生前的电影作品不多，包括《那个夏天》、《人人有份》和《最佳伙扮》。

经过电影商Encore Films和新加坡各大电影院的促成下，这些指定电影院包括GV嘉华院线（狮城大厦和淡滨尼）、Cathay国泰院线（宏茂桥和百汇广场）、Shaw邵氏院线（水滨坊）以及WE院线（金文泰）放映。（联合早报）