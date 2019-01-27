送不出无花果给倪可敏‧黄承毅又失望 “我特地带了4公斤的无花果来，希望见到他然后亲手送给他，可惜他没有出现。他几时来金马仑，欢迎来参观无花果园和农业，也让他知道金马仑的农业是含苞待放，前景无可限量。”

黄承毅遗憾无法见到倪可敏，亲自送对方无花果。

（金马仑26日讯）在金马仑国席补选中仅获得276票的独立候选人黄承毅，今晚因国会下议院副议长倪可敏没有出现，又要失望多一次了。

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“我特地带了4公斤的无花果来，希望见到他然后亲手送给他，可惜他没有出现。他几时来金马仑，欢迎来参观无花果园和农业，也让他知道金马仑的农业是含苞待放，前景无可限量。”

黄承毅是针对倪可敏昨日傍晚在巴登威利一场希盟助选活动中，呼吁选民集中投票给希盟，只送草莓味给他就好的言论，以无花果回敬对方。

“希盟只欠我这200多票而已，那么我就送无花果给他。”

他今晚在开票中心获知投票的开票结果后，呼吁希盟政府无论输赢，都希望能遵守在竞选时期所许下的诺言，把金马仑经济发展起来。

惊讶日莱选区获选票

对于今晚的结果，黄承毅表示能接受，同时感谢投票给他的选民。

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他从日莱州选区所获得选票让他感到惊讶，可能当地选民对“锄头”（他的竞选标志）有兴趣，也可能他们发觉媒体对于他的报道，而使他们认同他的理念。

“反而丹那拉打州选区所得的选票让我感到不足，我感觉自己应该能拿到500票，但如今所得还有很大一段距离。也许选民觉得我所提倡的农业政策太梦幻了。”

他指出，往后会在他所属的协会及公会等组织裡面向理事们讲解，让大家对他的理念有更深入的瞭解，以朝这个大方向迈进。