​倪可敏：败选是警讯‧“行动党希盟需检讨” 行动党霹雳州主席兼国会下议院副议长倪可敏说，金马仑补选的败选，对行动党和希盟来说，也是一个警惕讯息。

（安顺26日讯）行动党霹雳州主席兼国会下议院副议长倪可敏说，金马仑补选的败选，对行动党和希盟来说，也是一个警惕讯息。

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他今晚在安顺与行动党安顺党员聚餐时向党员说：“希盟在过去多个补选胜出，许多人也以为巫统会瓦解，但这次巫统在金马仑胜选，行动党和希盟上下都需检讨，并需努力服务人民，为人民发言、服务。不要忘记‘水能载舟也能覆舟’，在金马仑败选，检讨及改善，好过在来届大选完全败选。”

他也要求地方上担任政府委任职位的党员全心服务人民，不要涉及违法行为。

以种族宗教取胜很危险

倪可敏较后向星洲日报表示，巫统及伊斯兰党在金马仑补选中联手，以种族及宗教课题赢取这次胜利，对马来西亚来说是一个危险的警讯。

他说，巫统与伊党这次的得逞，将促使他们在往后的日子继续玩弄种族及宗教课题。

“这对整个马来西亚都非常不利，如果马来西亚人民都因所受影响，那么马来西亚的前景就非常危险了。”