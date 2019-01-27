东姑阿比丁·朝向自由正义的未来 多年来，我们在各种攸关马来西亚的问题上进行了研究并提出倡议， 与政府、反对党和公务员进行接触; 让许多马来西亚人接触到不同的思维方式; 揭示了迄今尚未开发的公共政策领域，并启动了两个学习中心教育社会中处境最不利的年轻人。 虽然不是每个人都认同我们，但我们对本身目标和资金来源始终保持透明，我希望我们的批评者至少会尊重我们。

“我们必须从过去中学习，否则就会重蹈覆辙。我们的公共资源不能再被剥奪，以牟私利。各个机构不能再被阻止履行他们的职责。我们不能再失去能力向那些公信力衰败的人采取行动。我呼吁大家，不分阶层，切莫再浪费这个改善国家的机会。”

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以上是在1月14日配合森美兰严端71岁华诞举行的授勋仪式上，殿下在州务大臣─他去年大选后首次上任─宣示效忠后，发表的其中一段御词，表明法治是州独特和历史性习俗的重要组成部分。

在许多情况下，从过去中学习的确在进行中，包括联邦政府宣布废除恶法的改革，加强体制的相互制衡，扩大民主参与，扩大言论自由，促进公民社会的蓬勃发展。

与此同时，也有迹象显示，其中一些承诺已经被侵蚀，无论是因为出现了以前无法预见的障碍，还是犹豫着是否投入了足够的资源（包括物质和政治决心），或者是因为有些人故意 不想从过去中吸取教训。事实上，朝野政党领袖似乎都在故意使用相同但未改变的旧方法来获得或恢复自己的权力。 一个著名的据说是出自爱因斯坦（没有明确的证据）的说法是“疯狂的定义是一遍又一遍地做同样的事情，但期待不同的结果。”

不幸的是，一些不肖的领袖侥幸的没被揭发。他们成功地控制足够的权力将公共资源占为己有或者分配给他们的部属。他们得以阻止有关当局履行职务。他们也能够阻止公民或者相关部门向背叛公众信任的人士（即他们本身）采取行动。尽管如此，他们甚至觉得无论如何都能够留下一些正面的功绩，即历史会给他们一个肯定。一些公关高手的确相信能够通过结合网络内外的形式来达到这个目的。

因为在政治中没有什么是亘古不变的，所以希望获得这种权力的人总是有可能从最意想不到的地方出现或演变而来：历史中并不缺乏例子，几个世纪和不同区域都有看似圣洁的个人继而变得自大。

在一个健康的民主国家中，政治人物当然应该揭露其反对者的弱点和虚伪，而公正的司法制度应该依法行事。自由的媒体对于查证真相和独立调查非常重要。然而，我之前提过，公民社会空间获得扩大及捍卫是重要的。

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2月13日，民主及经济事务研究中心（IDEAS）将庆祝9周年纪念（虽然成立的想法始于2006年）。一如既往，我们也同时配合庆祝第一任首相东姑阿都拉曼的生日，以及他所坚持的价值观，出版《对话：关于东姑永恒思想的思考》（Dialog: Thoughts of Tunku’s Timeless Thinking） 的第二系列，加入新的作者和内容。

当晚庆祝会的主题是“自由的未来景观”将邀请国际贸易及工业部副部长王建民，以及联合国外太空事务办公室前总监马芝兰（他和第一位上太空的大马人锡慕查化同样来自森美兰）发表演说。

多年来，我们在各种攸关马来西亚的问题上进行了研究并提出倡议， 与政府、反对党和公务员进行接触; 让许多马来西亚人接触到不同的思维方式; 揭示了迄今尚未开发的公共政策领域，并启动了两个学习中心教育社会中处境最不利的年轻人。 虽然不是每个人都认同我们，但我们对本身目标和资金来源始终保持透明，我希望我们的批评者至少会尊重我们。

但是，如果你想支持我们的使命，成为我们的支持者，以确保我们恢复马来西亚的创始愿景，以便“再也不会”发生公共资源被大规模滥用，那么请瀏覽www.ideas.org.my并与我们共同庆祝生日。