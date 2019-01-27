“投票率最高的补选”‧指透明公正‧选委会感满意 阿兹哈表示对此补选非常满意，尤其是在提高醒觉方面，以及获得各政党、候选人及人民的关注。

（金马仑26日讯）选委会主席阿兹哈指出，金马仑国席补选是在透明、公正及干净的情况下进行，这是很好的理念，同时希望这种精神能延续下去。

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他说，此次补选是第14届全国大选后，投票率最高的补选，他对此感到满意。

阿兹哈表示对此补选非常满意，尤其是在提高醒觉方面，以及获得各政党、候选人及人民的关注。

游子投票率不高

他今晚在总计票中心揭晓补选成绩后在新闻发布会上表示，游子的投票率不高，也许有许多游子没有回来投票。

他说，选委会向来有举办很多活动鼓励选民投票，包括在社交媒体宣传，但要真正影响到选民出来投票，不能只靠选委会的努力，也要来自候选人或政党的影响。

他认为金马仑补选有别于以往的补选，且两名竞选的主要候选人，一名来自于希盟执政政府，另一名代表国阵州政府，动态完全不一样。

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针对出来投票的华裔选民人数是否有下降，他表示目前尚未有这方面的数据。

或对穿党服入投票站采法律行动

有关净选盟之前促选委会就有候选人身穿有政党标志的衣服巡视投票站之事向警方投报，阿兹哈指出，选委会将对此建议做出考量，不排除会根据法律採取行动。

他也表示，选委会也会继续改善，加快计票和公佈成绩的速度，就如今晚般的计票过程进行得非常顺利。

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投票箱快速送至计票中心

选委会高效值赞赏

金马仑国席补选成绩陆续揭晓，选委会以超高效率把投票箱运送至计票中心，高效精神值得赞赏！

大批媒体于下午5时开始便驻守在计票中心旁，有者在现场为观众带来直播，有者则目不转睛地注视着计票中心前方的两个大屏幕，以在第一时间获得选委会的官方及非官方成绩。

选委会主席于下午5时许就抵达计票中心，他在官员的陪同下监督计票过程，以确保一切顺利进行。

此外，独立人士黄承毅也于傍晚6时22分巡视计票中心瞭解开票情况，并与在场的媒体交流。

另一方面，在投票结束后，也有大批媒体聚集在希盟碧兰璋的竞选总部等候。希盟原定在下午5时15分在总部直播非正式成绩，总部外也早设好大屏幕，但基于技术问题，而被迫取消直播环节。

留守竞选总部的议员有怡保东区国会议员黄家和、班台区州议员黄渼沄、丹那拉打州议员张玉刚、阿斯达卡州议员张宇晨、桂和区州议员崔慈恩等人。