希盟原住民区支持率增”‧马诺佳兰：续服务放眼来届大选 他指出，虽然这次败选，但希盟在原住民区的表现非常正面，尤其是日莱区，他们将加强服务与渗入内陆地区，相信未来可取得更好的支持。

马诺佳兰（中）承认败选并祝贺国阵胜选。左起为张玉刚和梁金福，右起为黄家和和塔娜。

（金马仑26日讯）败选的希盟候选人马诺佳兰表示，以得票情况来分析，希盟这次在原住民区的支持率明显上升，希盟将继续服务并渗入原住民与马来区，以便在来届大选夺下金马仑国席。

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他指出，虽然这次败选，但希盟在原住民区的表现非常正面，尤其是日莱区，他们将加强服务与渗入内陆地区，相信未来可取得更好的支持。

指投票率不高是败选原因

“投票率不高是我们败选的原因之一，但原住民的投票率非常理想，而有关希盟难以赢获原住民支持的说法不攻自破。”

他补充，他将继续为金马仑选民服务并与联邦政府配合为当地带来发展。

马诺佳兰于晚上7时45分左右在妻子和女儿的陪同下，抵达竞选总部召开新闻发布会，获得党员和支持者掌声欢迎。

针对他三度败选是否会让路其他人上阵一事，他表示距离下届大选仍有4年，还不是回应此问题的时候，不过他将决定权交给希盟和行动党领导层决定，如果党还需要他，他还是愿意再为党贡献。

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另外，他也祝贺国阵候选人南利莫哈末诺胜选并希望对方能为民服务，解决当地人民的问题。

黄家和：5原住民投票站支持率升

金马仑国席补选希盟总指挥黄家和披露，此次补选，希盟在原住民区的成绩有显著的突破，其中在日莱区内的5个原住民投票站即拉乃、柏道、辛德鲁、冷章和迪冬的支持率有很大的跃进。

他指出，在第14届大选，拉乃支持率为0.9%、柏道8.9%、辛德鲁24.5%、冷章9.9%、迪冬3.8%。此次补选，这5个投票站的支持率大大提昇至拉乃27.7%、柏道27.9%、辛德鲁38.5%、28.6%、迪冬34.6%。

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他也说，丹那拉打和日莱分别有4个和5个纯原住民区中，行动党在过去大选只取得479票，这次补选则取得1226票。

不认同马来选民拒希盟说法

询及这次败选是否表示马来选民拒绝希盟一事，黄家和一口否定这个说法，他认为主因还是因为在野党仍然操弄种族与宗教课题，而这次补选他们仍稳住华裔和印裔的支持。

至于伊斯兰党是否致使他们败选，他表示仍需待进一步分析。

出席者有丹那拉打州议员张玉刚、行动党彭亨州主席梁金福、马诺佳兰妻子塔娜、班台区州议员黄渼沄、阿斯达卡州议员张宇晨、桂和区州议员崔慈恩等人。

赛沙迪：理性看待补选失利

青年及体育部长赛沙迪强调，希盟必须理性看待这次补选失利，不要责怪选民，而且责怪自己。

他发推文说，正如他所承诺，不论胜败，他仍会继续为金马仑人民服务。

“乡区的体育设施是我优先关注的事项。”

林吉祥祝贺南利当选

行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥祝贺南利当选，成为大马第一位原住民国会议员。