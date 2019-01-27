李桑·车牌有个性 总的来说，一个好的车牌号码以及车牌设计是车主毕生的荣耀；记得当年香港谢贤结婚时用的888车牌，轰动了全球华人社会，好意头！果然，国民富裕后，陆路交通局就把车牌变为金鸡；所以大马V1车牌号码的价值是99万令吉。而且，许多国家还实行了自选车牌，叫好又叫座。因此好的车牌，配上好喻意的英文子母，简直价值连城。

周游世界各国，我最爱拍摄和研究各地方车牌。原来，车牌不仅是汽车的身分注明；更反映当地文化与设计美感。简单地说，自18世纪末，全球政府陆续导入车牌政策，其共同原因是给予交通工具一纸身份证。至于车牌造型、种类、字体、内容、安全性等设计，随着科技与时代变迁，更突显出个别的地方特征与各国需要。

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有一些国家，比如阿拉伯与埃塞俄比亚车牌可以非常的复杂，但是很美观。相交之下，大马车牌太简单，基本上无设计感，采用的字体Arial Bold也无法引人入胜，整体造型有待改进。欧盟国家的车牌大致是极简单又好看，而且还注明了欧盟各国国号，一目了然。特别是欧盟车牌字体是采用德国在2000年独创的FE-Schrift typeface；有艺术性值，兼安全性高，更不容易被假冒。据说，这字母能快速扫描，解读清晰。随后美国车牌也采用了这德国创意字体。

提到车牌字体类，我特别喜欢新加坡香港以及英国所共同采用的Charles Wright typeface；大体，美观，再配合个别国家的车牌底色，材料和设计，的确很有时代感，百看不厌。其实，车牌设计的最大不同点就是字体种类，以及底色与字体的搭配；比如白底黑字与黑底白字的设计就可能有着不同的视觉效果。黄色底黑字，你又觉得如何？

车牌既是个性化的象征，每一部车的车牌显现了该车的身份与特征。因此，从车牌上的各式资讯当中，大致上能理解当地政府设定与编排车牌的目的与作用。那些拥有很多国境的大陆国家，比如非洲大陆，美洲大陆，中亚大陆，它们在车牌上的资料就有必要更加细分；除了国名与国旗以及代号以外，这车的种类是重型轻型，商用车，私家车，公家车等等都一一清楚列明。再加上此车在哪一年哪一月份哪一个分局注册，几乎是一看就知其一二。

美国50个州的车牌就有个共同特征，即大家都多彩缤纷；它们的车牌上下端都会写上该州的口号，比如Hawaii – Aloha State, Guam – Tano Y Chamorro, Alaska – The Last Frontier, Oklahoma – Native America, New York - Empire State, Florida-Sunshine State等等，有着宣传自己家乡旅游口号的任务！再加上，美国各州交通法律的各自为政，因此任何汽车越过他州之后，如果开快车或伺机犯罪的话，当地警方马上就可以通过卫星导航追踪这车主人，破案率挺高。

而近年中国汽车年销量都冲破1000万台计；扩建道路，汽车管理，交通系统在配合科技之下，逐渐实现14亿人口的拥车梦。中国各一二三线城市，通过车牌号码的最后单双数，来管控该车被允许上路的日数。其实，每当在中国，我总是特别注意中国车牌那最显眼单汉字，那是代表这车子来自哪一个省。比如广东省，粤。河北省，冀。河南省，豫。安徽省，皖。山东省，鲁。湖北省，鄂。江西省，赣。福建省，闽。至于广东省车子在香港行驶，或香港车子开在广东省都必须同时挂上粤港车牌。

是哪个国家最先导入车牌政策？法国，那是1893年。德国1896年，荷兰与西班牙在1900年，接着是美国1901年，英国1904年。车牌似乎由欧美国家最先提倡；而新加坡，马来西亚车牌政策则是由当时英国殖民地总督所导入。最初制作车牌的材料是陶瓷，但相当易碎。随后改成纤维板，铝或铁片等等，现在几乎都是塑料板；塑料的缺点是容易破损，也因为便宜，所以轻易被仿制造假。而世界各地的车牌的标准尺寸是6X14寸。1923年开始，世界各政府才自行选择不容易造假的特征字体。

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总的来说，一个好的车牌号码以及车牌设计是车主毕生的荣耀；记得当年香港谢贤结婚时用的888车牌，轰动了全球华人社会，好意头！果然，国民富裕后，陆路交通局就把车牌变为金鸡；所以大马V1车牌号码的价值是99万令吉。而且，许多国家还实行了自选车牌，叫好又叫座。因此好的车牌，配上好喻意的英文子母，简直价值连城。

周游列国我发觉，只要是好意头的号码与英文字母，通常都是挂在名牌车上。当然，汽车终是男人的心头第二爱；买了一头牛，那条绳束也得一并买下咯！这道理哪一个国家都一样。

车牌的个性，显然成了各国城市的特色景观吧？！