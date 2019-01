李桑·车牌有个性 总的来说,一个好的车牌号码以及车牌设计是车主毕生的荣耀;记得当年香港谢贤结婚时用的888车牌,轰动了全球华人社会,好意头!果然,国民富裕后,陆路交通局就把车牌变为金鸡;所以大马V1车牌号码的价值是99万令吉。而且,许多国家还实行了自选车牌,叫好又叫座。因此好的车牌,配上好喻意的英文子母,简直价值连城。

周游世界各国,我最爱拍摄和研究各地方车牌。原来,车牌不仅是汽车的身分注明;更反映当地文化与设计美感。简单地说,自18世纪末,全球政府陆续导入车牌政策,其共同原因是给予交通工具一纸身份证。至于车牌造型、种类、字体、内容、安全性等设计,随着科技与时代变迁,更突显出个别的地方特征与各国需要。

有一些国家,比如阿拉伯与埃塞俄比亚车牌可以非常的复杂,但是很美观。相交之下,大马车牌太简单,基本上无设计感,采用的字体Arial Bold也无法引人入胜,整体造型有待改进。欧盟国家的车牌大致是极简单又好看,而且还注明了欧盟各国国号,一目了然。特别是欧盟车牌字体是采用德国在2000年独创的FE-Schrift typeface;有艺术性值,兼安全性高,更不容易被假冒。据说,这字母能快速扫描,解读清晰。随后美国车牌也采用了这德国创意字体。

提到车牌字体类,我特别喜欢新加坡香港以及英国所共同采用的Charles Wright typeface;大体,美观,再配合个别国家的车牌底色,材料和设计,的确很有时代感,百看不厌。其实,车牌设计的最大不同点就是字体种类,以及底色与字体的搭配;比如白底黑字与黑底白字的设计就可能有着不同的视觉效果。黄色底黑字,你又觉得如何?

车牌既是个性化的象征,每一部车的车牌显现了该车的身份与特征。因此,从车牌上的各式资讯当中,大致上能理解当地政府设定与编排车牌的目的与作用。那些拥有很多国境的大陆国家,比如非洲大陆,美洲大陆,中亚大陆,它们在车牌上的资料就有必要更加细分;除了国名与国旗以及代号以外,这车的种类是重型轻型,商用车,私家车,公家车等等都一一清楚列明。再加上此车在哪一年哪一月份哪一个分局注册,几乎是一看就知其一二。

美国50个州的车牌就有个共同特征,即大家都多彩缤纷;它们的车牌上下端都会写上该州的口号,比如Hawaii – Aloha State, Guam – Tano Y Chamorro, Alaska – The Last Frontier, Oklahoma – Native America, New York - Empire State, Florida-Sunshine State等等,有着宣传自己家乡旅游口号的任务!再加上,美国各州交通法律的各自为政,因此任何汽车越过他州之后,如果开快车或伺机犯罪的话,当地警方马上就可以通过卫星导航追踪这车主人,破案率挺高。

而近年中国汽车年销量都冲破1000万台计;扩建道路,汽车管理,交通系统在配合科技之下,逐渐实现14亿人口的拥车梦。中国各一二三线城市,通过车牌号码的最后单双数,来管控该车被允许上路的日数。其实,每当在中国,我总是特别注意中国车牌那最显眼单汉字,那是代表这车子来自哪一个省。比如广东省,粤。河北省,冀。河南省,豫。安徽省,皖。山东省,鲁。湖北省,鄂。江西省,赣。福建省,闽。至于广东省车子在香港行驶,或香港车子开在广东省都必须同时挂上粤港车牌。

是哪个国家最先导入车牌政策?法国,那是1893年。德国1896年,荷兰与西班牙在1900年,接着是美国1901年,英国1904年。车牌似乎由欧美国家最先提倡;而新加坡,马来西亚车牌政策则是由当时英国殖民地总督所导入。最初制作车牌的材料是陶瓷,但相当易碎。随后改成纤维板,铝或铁片等等,现在几乎都是塑料板;塑料的缺点是容易破损,也因为便宜,所以轻易被仿制造假。而世界各地的车牌的标准尺寸是6X14寸。1923年开始,世界各政府才自行选择不容易造假的特征字体。

周游列国我发觉,只要是好意头的号码与英文字母,通常都是挂在名牌车上。当然,汽车终是男人的心头第二爱;买了一头牛,那条绳束也得一并买下咯!这道理哪一个国家都一样。

车牌的个性,显然成了各国城市的特色景观吧?!