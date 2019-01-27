重返老街闹新年．茨厂街“年味庙会”很精彩 迈入第六个年头的“2019 茨厂街．年味节”，首次以庙会方式在百年关帝庙及敦李孝式路街头进行，庙会也汇集传统 老年味和创意新春市集，让民众重返老街闹新年！

众嘉宾向出席年味庙会的民众拜早年。右起李振光、林亚平、黄玉珠、陈钟铭、方贵伦及张吉安。（图：星洲日报）

（吉隆坡26日讯）迈入第六个年头的“2019 茨厂街．年味节”，首次以庙会方式在百年关帝庙及敦李孝式路街头进行，庙会也汇集传统 老年味和创意新春市集，让民众重返老街闹新年！

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“2019茨厂街．年味节”是由武吉免登区国会议员 办公室主催，东盟文化传艺推广基金会、隆雪华堂妇女 组、茨厂街．乡音馆、雪隆广肇会馆、吉隆坡关帝庙、 墨点文化中心及SWM铭盟理财团队联合主办主办。

打响年味节首炮的“年味庙会”，是于昨日至本 月27日进行，其中的活动包括新春市集，挑担食光、年 俗演艺、乡音讲古、汉风舞蹈、财神贺岁、东西马原住 民舞蹈、醒狮、粤剧、潮剧、年歌、挥春、剪纸、花 灯、街头戏曲化妆体验及创意手作坊。

张吉安（左起）、黄玉珠、方贵伦、林亚平及李振光在关帝庙前点燃鞭炮，提早欢庆新春的到来。（图：星洲日报）

30档口重现老社区年景

现场所见，主办 方在关帝庙前 架起小型舞台，而敦李孝 式路的两侧则有30个售卖 年货、挥春、潮剧及游戏 档口，令街头喜气洋洋， 重现老社区遗失的年味即 景。

此外，主办方也在关 帝庙前燃放鞭炮，提早欢 庆新春的到来。

关帝庙前的舞台有东西马原住民舞蹈表演，为年味庙会呈现不一样的风貌。（图：星洲日报）

庙会首日吸引不少街 坊及游客们的到来，感受 传统新年气息。

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据观察，敦李孝式路 并未因庙会而封路，因此 尚有车辆在路上往来。不 过，现场有志愿警卫局维 持交通秩序，让民众可以 安心地逛庙会。

今日年味踩街

另外，年味节的重头 戏——“年味踩街”将在 本月27日早上9时至下午 1时进行，除了从关帝庙 至隆雪华堂的游行，当天 亦有龙狮、高跷、扯铃、 街头集体绘制“猪”年 画、街头挥春及戏曲等活 动。

张吉安：首次申请到准证

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“2019茨厂街．年味节”总策划张吉 安在“年味庙会”开幕礼上 说，他非常感激行动党武吉免登区国会议员方贵伦的协 助，让主办方能够合法“霸占”老街，进行年味节。

“此前在主办年味节时，我们都是申请不到准证， 因此当时唯有‘快闪’两个小时就结束，然而这次可 以一连3天在老街主办，这得来不易，需要各方协助达 成。”

黄玉珠：勿让华人传统文化流失

隆雪华堂妇女组主席黄玉珠表示，参与年味节的目的，主要是 不想让华人传统文化流失。

她说，妇女在承传统饮食及习俗、家庭教育，甚至是在社团都扮演 着重要的角色，她们是文化的推手，亦是传承文化的主要使者。

方贵伦：茨厂街富历史文化

方贵伦说，茨厂街已是富有历史文化遗址的地方，而 先贤打造吉隆坡成为大都会的贡献更是功不可没。

他说，近月来，有许多活动皆在茨厂街进行，吸引不少 游客到访茨厂街。

他指出，他已在吉隆坡发展大蓝图的研讨会上，建议将 关帝庙，陈氏书院等历史古迹大力介绍给世界各地的游客。

出席者尚有关帝庙主席林亚平、雪隆广肇会馆顾问李振 光及书法家陈钟铭。