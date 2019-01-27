法甲‧保级大战摩纳哥输球 摩纳哥此前一天宣布，葡萄牙人雅尔丁重新接过主教练位置，接替遭解雇的法国前球星亨利。当日雅尔丁坐在看台上关注了本场较量，临场指挥工作由助理教练帕西执行。

（法国‧巴黎27日讯）在26日进行的法甲联赛第22轮中，刚刚经历换帅的摩纳哥客场0比2不敌第戎，输掉了这场保级之路上的关键战役。一同身陷降级区的甘冈队也没有抓住机会，主场0比1不敌兰斯，仍在积分榜上垫底。

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摩纳哥此前一天宣布，葡萄牙人雅尔丁重新接过主教练位置，接替遭解雇的法国前球星亨利。当日雅尔丁坐在看台上关注了本场较量，临场指挥工作由助理教练帕西执行。

本轮前，摩纳哥在积分榜上位居倒数第二，排在他们身前的正是第戎，因此本场较量对于保级形势至关重要。第24分钟，效力于第戎的韩国球员权昶勋形成单刀，面对门将苏巴西奇冷静破门，攻入自去年5月以来的首粒联赛进球。

冬季转会窗口内加盟摩纳哥的巴西老将纳尔多第60分钟对塔瓦雷斯犯规，吃到红牌直接被罚出场。人数处于劣势的摩纳哥9分钟后球门再度失守，塔瓦雷斯从后卫巴洛图雷脚下断球后横传，斯利蒂推射建功。第戎队此后还有机会扩大优势，伤停补时阶段，朱尔‧凯塔在快速反击中得到直面苏巴西奇的机会，但他的射门稍稍偏出立柱。

此役过后，摩纳哥依旧排在倒数第二，被身前球队甩开了3分差距。第戎则凭借本场胜利暂时升至第16。

卡法罗攻入唯一进球，帮助兰斯近六轮联赛保持不败，而失利的甘冈继续以1分之差排在摩纳哥身后。

其他比赛中，依靠阿塔尔与圣马克西曼的进球，尼斯主场以2比0击败尼姆。斯特拉斯堡主场以1比0小胜波尔多，拉拉利用最后一次进攻完成绝杀。（新华社）