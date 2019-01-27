金马仑补选虽落败·林冠英：但成功降低国阵伊党合共多数票 财政部长林冠英说，虽然希盟在这次金马伦国席补选中落败给国阵，但却成功降低国阵和伊斯兰党在上届全国大选中加起来的多数票。

（吉隆坡27日讯）财政部长林冠英说，虽然希盟在这次金马伦国席补选中落败给国阵，但却成功降低国阵和伊斯兰党在上届全国大选中加起来的多数票。

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他说，回看2018年全国大选，国阵和伊党在金马伦国席的多数票总和是4184张，不过在这次补选，国阵的多数票是3200余张，比4148张少。

他说，其中一个原因，是因为希盟支持者在今次的投票率降了15%，但他强调，虽然如此，希盟的票数依然增加了3%，所以可以在这次补选中降低国阵与伊党在上次大选中的多数票。

他说，虽然希盟对此次落败感到失落，但另一方面，降低国阵与伊党的多数票，对他们来说是一种鼓舞，希盟也会吸取此次教训来加强自己，包括提升竞选机制。

他也恭贺胜出的国阵候选人南利莫哈末诺及领导这次补选的前首相拿督斯里纳吉。

另外，他对于国阵及伊党在金马伦补选，还能获得马华及国大党支持，实属意料之外。

针对东海岸铁路计划，林冠英也强调，财政部会根据内阁决定，在下周公布官方声明，他促媒体不要再在此事上大做文章。