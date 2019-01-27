玛丽亚陈力挺修或废逾百法律·“希盟选后没忘致力改革” 八打灵再也国会议员玛丽亚陈说，她支持掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强宣布，政府将会修改和废除超过100项法律的建议，这足以证明希盟政府在第14届大选之后仍致力于改革工作。

（吉隆坡26日讯）八打灵再也国会议员玛丽亚陈说，她支持掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强宣布，政府将会修改和废除超过100项法律的建议，这足以证明希盟政府在第14届大选之后仍致力于改革工作。

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她今日发文告指出，政府应该借此机会全面改革，以改变我国的法律格局，使国家机构不会再出现腐败行为和滥用权力的现象。

她表示，从过去60年至今，我国一些主要的机构已经日渐衰退，部份更处于呆滞状态和无法履行基本职能，这将会成为我国发展的障碍，也是国家未来会面对的威胁，这一点必须立即解决。

她说，政府必须为国家机构实施赋权工作，并提供明确的路线图；各方也必须专注于提高认识和让该机构扮演“制衡”的角色，以及为非政府组织和政府制造对话的平台。

她指出，人们非常期待“监狱改革”，这种努力必须采取另一种方法，以平衡被拘留者的报复、无能、预防和复原。