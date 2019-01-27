再循环更上层楼．曹观友：槟研究有机垃圾变能源 槟州政府正研究广泛收集有机垃圾，包括厨余，以转换成能源的可行性。槟首长曹观友说，若最终成功，槟州在垃圾再循环上可更上一层楼，甚至将达致国际标准。

曹观友（左三）在嘉宾陪同下， 参观峇都茅固体垃圾转运站。（图：星洲日报）

（槟城26日讯）槟州政府正研究广泛收集有机垃圾，包括厨余，以转换成能源的可行性。槟首长曹观友说，若最终成功，槟州在垃圾再循环上可更上一层楼，甚至将达致国际标准。

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槟岛垃圾量日均为800吨，约 660吨被运往布隆岛土埋场，而当中 有40%是有机垃圾，比如厨余。

曹观友说，槟州的垃圾再循环 率相当高，解决有机垃圾是下一个 目标。

新的峇都茅固体垃圾转运站由Eurasia Express有限公司耗费7500万令吉承建。（图：星洲日报）

佳日星：包括威省．约需2年策划

槟州地方政府委员会主 席佳日星说，槟岛市 政厅正研究制定收集厨余和污 油的系统。早前公开征求建议 书后，槟岛市政厅接受了Darco Industrial Water有限公司的建 议，去年10月该公司开始进行 可行性研究，料在今年4月完成 报告。

峇都茅固体垃圾转运站给人的印象不是“垃圾场”，反而像公园。（图：星洲日报）

他说，在研究阶段中，一 个试用性厂房将被建设，以计 算所获厨余的热能及可生产的 沼气。在可行性研究报告完成 后，至少还需要约2年时间来策 划、进行一系列建设，包括收 集厨余的机制。届时范围将包 括威省，所以将与威省市政局 协调。

杨诗健（左）向嘉宾讲解峇都茅固体垃圾转运站的运作流程。（图：星洲日报）

他说，为让这计划成功， 槟民需配合州政府，将厨余与 其他垃圾分开。

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峇都茅垃圾转运站开幕

曹观友今早为 峇都茅固体 垃圾转运站开幕，佳 日星受邀出席，他们 在会上致词时皆提及 上述计划。

峇都茅固体垃圾 转运站于2001年就存 在，但当年是使用水 路运垃圾到布隆岛。

峇都茅固体垃圾转运站去年杪已投入运作。（图：星洲日报）

2011年建槟城二桥期 间，州政府换用陆路 运送槟岛的垃圾到安 邦惹惹垃圾转运站， 再运往布隆岛。这导 致槟岛市政厅在处理 垃圾上，一年需额外 花费430万令吉。

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新的峇都茅固体 垃圾转运站由Eurasia Express有限公司，耗 费7500万令吉承建。该公司 获特许经营权16年，槟市厅 每月需支付156万令吉服务费 给该公司。

曹观友（左三）在尤端祥（左起）、佳日星、阿都哈林（右起）、法力占、杨诗健（后排左起）和阿查哈的陪同下，为新的峇都茅固体垃圾转运站开幕。（图：星洲日报）

出席者有州秘书拿督斯 里法力占、副秘书拿督阿查 哈、槟岛市长拿督尤端祥、 峇都茅区州议员拿督阿都哈 林、Eurasia Express有限公 司董事杨诗健、州议员郑来 兴、王耶宗及市议员。