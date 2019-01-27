郭素沁：有决定会公布·卖香烟需执照仍在商讨 原产业部长郭素沁指出，会否落实售卖香烟执照一事还在内部商讨中，一旦有决定后会做出公布。

郭素沁（中）示范以棕油烹饪新年传统美食。（图：星洲日报）

（吉隆坡26日讯）原产业部长郭素沁指出，会否落实售卖香烟执照一事还在内部商讨中，一旦有决定后会做出公布。

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她今日出席“八度空间综合年货市集2019”兼“爱大马棕油”活动后，接受媒体访问该部是否有意落实售卖香烟执照来管制烟草一事时，如此回应。

询问外长与欧盟商棕油结果

另一方面，郭素沁表示，她将在下周与外交部长拿督赛富丁会面，了解他率领代表团与欧盟外交和安全政策高级代表针对欧盟限制棕油政策的会谈结果。

“赛富丁刚回来，我们下个星期内阁会议后会面，其他涉及的部门包括水务、土地及天然资源部、外交部及国际贸易及工业部（MITI）也会一同参与。”

她认为，我国棕油的第二大市场的欧盟决定在2030年全面禁止棕油进口到当地市场的做法对大马很不公平，因为大马向他们购入大量的科技产品，包括飞机、汽车、罗里等交通工具，但只出口棕油到当地，却受到如此的打压。

“除了政府要处理这课题，人民也要跟政府站在一起，因为这是一场贸易战；美国总统特朗普向中国宣贸易战的时候，中国的企业和他们的政府连成一线来面对美国的宣战。”

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她希望我国的企业及人民可以和政府站在一起共同面对欧盟对大马棕油的打压。

“我觉得我们需要有这方面的醒觉运动，让全马人民和政府站在同一个阵线，一同抵抗欧盟对我们采取的不公平举动。”

她也希望今年棕油、所有原产品，无论上游或下游的价格都可以飙升。

出席者包括联邦市辖区部长卡立沙末、八打灵再也区国会议员玛丽亚陈及首要媒体首席执行员佐汉。