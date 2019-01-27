郑钦亮·印尼摩多服务来大马 或许有人会说大马现在流行的是电子交易，也有很多事情都在学中国的“无人”模式了，但是看看自己，是不是已经或将会在这样的环境生活，还是仍然在花很多时间与金钱在处理打包食物、寄文件、去商场购物、为手机加值、付账单、洗车洗屋、修车和维修汽车冷气、买戏票以及买成药等等这些小事？“无人服務”来到之前，不妨先让“有人摩哆”服务吧！

读到新闻说印尼最大的电召车公司“Go-Jek”联合创办人凯文阿鲁维透露，他和合伙人正在考虑是否要将业务拓展至马来西亚，即是让Go-Jek服务登陆大马。

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身为一个在印尼雅加达前后住过9年，并于一年半前回来吉隆坡居住的大马人，我是对Go-Jek充满信心和期待的。

不是说类似大马公司做得不好，而是这间由印尼华裔和印尼土著年轻企业家创办的Go-Jek，服务多元化又接地气，你不必出动或叫请工人，只需手指按几按，就有活脱脱的Go-Jek摩哆大队为你送上热腾腾的汤面、理发师、按摩女郎或是帮你去24小时便利店买个安全套，想像看有多方便。

城市人流行到自助洗衣店洗衣，但若你当天有要事或懒得出动，Go-Jek摩哆队便穿梭车龙来到你面前，将你的脏衣服送去你指定的衣店，到时再将洗好烘干的衣服送回来，费用包车费和服务费已经自动在电子钱包计算，你根本不必出门、等待、付零钱或小费。

Go-Jek摩哆队可以帮你做的，还包括打包食物、寄文件、去商场购物、为手机加值、付账单、洗车洗屋、修车和维修汽车冷气、买戏票以及买成药等，Go-Jek是收取应得的摩哆交通费和一些服务费，其他的相关收费顾客负责，若是其他服务公司的账务有与Go-Jek连接，就可电子付费，而且还常有打扣活动。

是了，在雅加达这个超级大塞车城市，Go-Jek的出现解决了不少父母每天须花费长时间载送孩子上下课的时间，只见绿色外套和绿帽（绿色头盔）车队聚集在学校门口，孩子们不论男女一出校门就会探头寻找他们接收到的摩哆车牌号码，然后上前点个头，绿色骑士递上绿帽，孩子们便熟练跨上摩哆，即刻回家吃午饭。在大马各大小城镇，校门口汽车大队排长龙的镜头，家长们找位子排队和等待的烦恼，在印尼大城市可不多见。

Go-Jek在印尼的一年营业额十多亿美元，他们能够在路小又少人又拥挤的千万人口城市“Go”起来，主要原因当然是依靠在路上穿梭自如的摩哆大队，方能翻过塞车围墙打造抢回来的时间创造成商机。如今他们看到了大马城市尤其隆灵、槟岛、柔州新山和马六甲的商机，大马自己有看到吗？大马公司会是觉得“我们人口不够多，难做”，或是有人想到“在Go-Jek来之前，先做”？

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大马那几个已经拥挤的大城的摩哆服务，照理是有发展空间，想想看我们“以为野蛮”的印尼摩哆骑士，都可以获得许多印尼大城市华裔信任，把孩子交给他们载送上下课，或交现钱给他们去商城购物，更加文明的马来西亚拥挤城市小大道上，没理由没有大马骑士服务的空间。如果大马2.0里有大官能将恶名昭彰的马来摩哆队mat rempit打造成这类车队，而又没有载顾客去“荷兰”，此大官必将名留大马史，封为马来英雄了。

或许有人会说大马现在流行的是电子交易，也有很多事情都在学中国的“无人”模式了，但是看看自己，是不是已经或将会在这样的环境生活，还是仍然在花很多时间与金钱在处理打包食物、寄文件、去商场购物、为手机加值、付账单、洗车洗屋、修车和维修汽车冷气、买戏票以及买成药等等这些小事？“无人服務”来到之前，不妨先让“有人摩哆”服务吧！