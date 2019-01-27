曹观友：欢迎人民提意见．槟将推介2030宏愿小册子 槟首长曹观友说，除了州政府内部，槟民普遍仍不甚了解槟州政府去年 8月杪宣布的“槟州2030年宏愿”。

曹观友（左）移交纪念品给哈利依斯甘达一家三口；右为行政议员章锳。（图：星洲日报）

（槟城26日讯）槟首长曹观友说，除了州政府内部，槟民普遍仍不甚了解槟州政府去年 8月杪宣布的“槟州2030年宏愿”。

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他今早在首届“槟城重家庭论坛”致词时 说，这是因为槟州2030年宏愿的实现距今还有 10年时间，时间还长。

他说，为了向人民宣传槟州2030年宏愿， 州政府将于今年5月的509大选1周年时，推出 宏愿小册子，以便向广大人民宣传。

他欢迎人民提出建议，以便官民一起有宏愿。

“其实并非所有槟民不了解宏愿，比如州 政府策划上述论坛时，就接获2项来自民间的 建议。”

他说，州政府也会参考网络资讯的大资料 库，了解槟民快乐指数的各种重要因素，以拟 定实现宏愿的具体计划，正如该论坛也是配合 宏愿而举行的。

先巩固内部基础

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曹观友说，目前州政府只是在政府内部进 行策划，准备先巩固内部基础，故对外的宣布 尚未到位。

他说，州政府须先有具体的计划，让槟州 2030年宏愿的4大方向和16项计划得以实现。

谐星哈利分享幸福心得

著名马来谐星哈利依斯甘达和医生兼模特 儿妻子哲扎敏林偕同6岁长子占特勒，也受邀 为论坛嘉宾，在台上接受槟州妇女发展机构执 行长王美玲的访问，分享幸福家庭之道。