外长与欧盟议员会谈重申·大马永续生产棕油 外交部长拿督赛夫丁阿都拉日前与欧盟同侪和议员举行双边会谈时，重申大马确保棕油永续生产的决心。

（吉隆坡26日讯）外交部长拿督赛夫丁阿都拉日前与欧盟同侪和议员举行双边会谈时，重申大马确保棕油永续生产的决心。

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赛夫丁1月21至23日对比利时布鲁塞尔进行工作访问，出席第22届东盟-欧盟外交部长会议时，分别跟来自匈牙利、意大利、卢森堡、罗马尼亚、西班牙和欧盟的外交部长，以及欧洲议会外交事务委员会与该议会的两名副主席，举行会谈。

外交部发表文告说：“大马的主要议程是棕油课题，外交部长强调我国对棕油永续生产的决心，并将为大马永续棕油（MSPO）认证，争取国际认可。

“他呼吁欧盟和其成员国，协助推动大马发展棕油业，包括传播有关棕油的准确资讯，以及强调自由的贸易机制必须公平。”

大马集中火力提高产量

文告说，赛夫丁指出，我国的棕油业目前正集中火力提高产量，而非如欧洲一些方面所大肆宣传般的在开垦新农地。

文告指出，他也说明，MSPO与联合国全面考量环境、社会和经济的可持续发展目标，相辅相成。

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“外交部长说明，大马和国际认证机构如国际永续性及碳检验认证（ISCC）的持续性合作，显示MSPO是整体性的努力，而非单打独斗。”

文告指出，赛夫丁也欢迎意大利在2017年所签署的阿姆斯特丹宣言协议，以示支持欧洲的永续棕油。