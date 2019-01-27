尝一道椰香菠萝蜜．平民邀吃饭彭苏丹赴约 一次偶然机会下，平民邀请彭亨苏丹阿都拉到家中做客尝试厨艺，没想到殿下真的赴约了！

简单的一餐平民午餐，阿都拉殿下吃得乐开怀，也让旺诺阿兹丽娜（右）和巴哈鲁丁苏莱曼（左）留下难忘的回忆。（图：星洲日报）

（关丹26日讯）一次偶然机会下，平民邀请彭亨苏丹阿都拉到家中做客尝试厨艺，没想到殿下真的赴约了！

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关丹双溪依索2区一户巫裔家庭于去年1月初不幸遭遇火患，当时阿都拉殿下曾经上门慰问该家庭，偶然之下发现家门前种有一棵菠萝蜜树，而火患事故中的受害者旺诺阿兹丽娜（56岁）见殿下颇有兴趣，于是尝试询问殿下是否有兴趣尝试她所煮的椰香菠萝蜜（Gulai Lemak Nangka）。

“殿下当时开玩笑地问我是不是擅长煮这道菜？我就回答是的，为了回报殿下驾临探访我们，我承诺要煮这道菜让殿下尝尝。”

赞苏丹亲民

旺诺阿兹丽娜说，她没想到殿下会接受邀请，殿下的到访再次让她、丈夫巴哈鲁丁苏莱曼（59岁）及全家人都很感动。

“殿下能够纡尊降贵来我们家用餐，他真的是一个很亲民的君王。”

她今日接受《马新社》访问时说，除了椰香菠萝蜜，她也煮了椰汁牛肉给阿都拉殿下。

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苏丹出席聋哑新人婚礼

与此同时，一向以亲民作风备受子民赞扬的殿下，今天还出席一场平民婚礼，殿下的出现让全场包括一对聋哑新人大感意外。

这对新人莫哈末哈菲兹（27岁）和茜蒂诺巴雅（24岁）于下午2时30分接见殿下到场后，殿下还以手语祝贺及感谢该家庭的招待。

新娘的亲属艾达莎菲娜（28岁）说，他们所有人并不知道阿都拉殿下会突然到访，非常受宠若惊。

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“我们觉得很感动，很开心殿下能来，而且还不计较地点和婚礼场合。”

殿下在现场也来者不拒，逐一满足所有人要求合照，场面温馨且充满欢乐。