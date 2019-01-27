110交警出动维持秩序．投票率比上届低 金马仑国席补选进入白热化阶段，并在今天的投票日决出这个历年来首次出现补选的国席究竟花落谁家，出来投票的选民人数虽不及第14届全国大选般“倾巢而出”，但一些地区还是有令人鼓舞的投票情况。

选委会特别安排了直升机运送偏远地区的票箱返回总计票中心。（图：星洲日报）

（金马仑26日讯）金马仑国席补选进入白热化阶段，并在今天的投票日决出这个历年来首次出现补选的国席究竟花落谁家，出来投票的选民人数虽不及第14届全国大选般“倾巢而出”，但一些地区还是有令人鼓舞的投票情况。

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巴登威利华小选民踊跃

今日下午5时，投票率 已达到68.79%，比上 次的雪州无拉港州席还高，至 少这次补选不会创下投票率新 低纪录。509大选，金马仑国席 的投票率是79%。

下午3时许各地渐渐开始 下雨，这看来也会影响到投票 率。

金马仑国席共有两个州 选区，即丹那拉打州选区及日 莱州选区，分别有17个投票中 心，以及12个投票中心，所有 投票中心的开始投票时间均为 早上8时，但部份投票中心属偏 远郊区，所以投票截止时间不 一，最早关闭的为下午1时。

合格的总选民人数达3万 2008人，其中普通选民3万1749 人，提前投票的警察247人、12 人是申请海外邮寄的选民。至 于在投票日当天符合资格投票 的选民为3万1639人。

说到今日的投票情况，拥 有2021张票的巴登威利华小投 票中心，今早未开门前已有大 批选民在排队登记，大部份为 提早出门投票的原住民，以及 住家在咫尺之遥的巴登威利村 民，而独立候选人黄承毅也现 身投票，现场投票气氛踊跃。

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票仓榜首的丹拉那打苏 丹阿末沙中学投票中心（3202 人）今早的选民人潮零散，选 民无须等候多时便完成投票程 序。冷力淡米尔小学、甘榜 拉惹国小及碧兰璋华小等投票 中心，早上虽没有大批选民涌 现，但陆续有选民出入投票中 心，在特定时段也会出现一小 段长龙的现象。

刚过连假游客不算多

国阵和希盟也各有支持者 在投票中心的限定距离，扬着 旗帜为各自政党助威，时而也 互相叫嚣比大声。

警方这次出动110名交警， 在整个选区维持交通秩序，加 上经过上星期的大宝森节连假 后，本周末金马仑恢复了1月 份旅游淡季的情况，游客不算 多，所以交通流量也没有想象 中高，即使是塞车热点的美兰 村也没有出现交通堵塞情况， 这提供了选民一个方便，能顺 利抵达各区的投票中心投票。

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警方这次也派遣无人机 监控小组，使用“无人机干扰 器”（Drone Jammer）阻止无 人机入侵投票中心，遏止非法 航拍。选委会也出动了3架直升 机于今午开始从丹拉那打的操 场起飞至日莱一带，负责运送 偏远地区的票箱返回总计票中 心。