行情欠佳雇主节流．花红谨慎派 经济表现欠佳，雇主的花红派得更谨慎？

新加坡就业市场吸纳大批我国人材，有雇主认为，在经济欠佳时不珍惜人材，当行情转好时，员工难免会离开。（图：星洲日报）

（柔佛．新山26日讯）经济表现欠佳，雇主的花红派得更谨慎？经济冷风吹，多数行业的业者将 “行情坏”挂在嘴边，如今年关将至，诸多过往花红派得较“大方”的领域选择谨慎，花红相对来得少。

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雇员期盼花红，较早前大马雇主 联合会（MEF）公布的《2018年执行 人员与非执行人员薪金调查报告》指 出，执行人员在2019年预计平均获得 2.06个月花红，比2018年的2.18个月花 红来得低；非执行员在2018年平均获 得1.97个月花红，2019年预计可得1.95 个月花红。

建筑业领袖认为，建筑业是推动经济的火车头，政府若将资金注入建筑领域，将有望带动经济。（图：星洲日报）

能力范围坚持派花红留人材

实际情况究竟如何？星洲日报 《大柔佛》社区报向工商界以及被视 为火车头工业的产业、建筑界等业界 领袖一探究竟，获悉今年多数业者在 派发花红方面更加谨慎，不过整体而 言，花红多寡根据公司业绩以及员工 表现有所不同，一些公司即使业绩较 过往逊色，也坚持派花红给雇员。

受访的业界领袖指出，就华人企 业而言，派花红依旧是一项传统，纵 使过去几年来的整体经济表现较为逊 色，但考量到员工是公司的资产，加 上新加坡就业市场的竞争，在能力范 围内派花红给雇员终究是给雇员的一 种鼓励，也是留住人材的方式之一。

然而，基于整体市场低迷，不少 行业的业者在开销增加、盈利减少的 前提下选择节流，在员工花红方面惟 有量力而为，甚至仅以派红包的方式 奖励雇员。

房地产领域牵引诸多行业，柔南房地产在7至8年前的巅峰时期，发展商发给表现良好的员工3至12个月的花红。（图：星洲日报）

张润安： 随缘看待员工去留

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马来西亚房地产发展商公会 （REHDA）柔佛分会主席拿督张润 安受访时指出，整体而言，发展商今年在派发 员工花红方面较过往更为谨慎，对于员工的去 留也选择释怀。

他坦言，花红多寡胥视公司的业绩，回首 柔南房地产在7至8年前的巅峰时期，发展商给 予表现良好员工的花红介于3至12个月，表现 中等者2至3个月，即使表现欠佳的员工也有2 个月以下的花红。

他指出，如今的情况，表现很好的员工或仍能得到3至6个月的花 红，表现欠佳者或只有半个月的花红，而面对员工在花红或福利方面 的埋怨，有发展商选择释怀，随缘看待员工的去留。

他表示，好的员工会在行业艰难时期抱持正面的心态、伴随雇主 应对挑战，表现欠佳的员工往往会怨天怨地，甚至和雇主对峙；如今 房产行业的走势较弱，发展商面对怨天怨地的员工，也选择不留人。

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他强调，房地产领域牵引诸多的行业，按目前的走势，政府受促 正视发展商的诉求，如今的房地产领域不再讲求赚多少钱，而是处 于如何生存的寒冬。

郑诗锦： 应推动建筑业带动各行经济

柔佛华人建筑商公会会长郑诗锦指出， 相比过去几年，建筑业行情较不好， 新的项目减少，因此多数建筑业者在派发花红 方面较为谨慎。

“比起建筑领域的风光时期，今年的花 红顺应项目的减少而来得少，不过即使公司的 项目减少，雇主也要珍惜人材，避免人材外 流。”

他指出，基于新加坡就业市场的因素， 建筑界的人材竞争相对很大，若此时不珍惜人 材，当行情转好时，员工难免会离开。

建筑业是推动经济的火车头，根据统计， 建筑业可以带动140个行业，若要经济好转，资 金务必流入建筑业，而政府在这一方面受促关注，尤其是政府推动 的大型工程，将有望带动经济。

政府若要继续胜选，一定要推动建筑业、搞好经济，建筑业行 情好转，各类建材，诸如洋灰、铁的价格就会好转，浙江进一步带 动其他行业的信心，并牵引外资注入我国。

在建筑业界逾30年的他指出，建筑业发展有循环期，他本身经 历过多次，当最坏的时期过了，好的时期就会到来。

刘国胜： 员工盼获花红应付开销

新山中华总商会 会长刘国胜受 访时指出，即使在经济 不景气时期，员工仍期 盼雇主能给予花红以应 付生活上的开销，而许 多人的回应是：“有得 拿，好过没得拿。”

华人经营企业，一 般上都会派发花红，不 过多寡胥视公司表现、 员工资历等，他目前也 无法掌握实际情况。

王惠银： 新政府举措增商家开销

士姑来中华总商 会会长拿督斯 里王惠银指出，基于市 场低迷，加上新政府的 各项举措对商家而言犹 如走回保守路线，在限 制商家发展的当儿，也 增加了商家的开销，这 相信会对雇员的花红构 成影响。

他指出，各领域 的行情息息相关，新政 府的政策影响了各个行 业，销售税制启动后，多个领域的商家反映他 们的盈利不如过往，加上新政府规定雇主若要 重聘工作满10年的外劳须缴付每年1万令吉的 人头税，严重增加了商家的负担。

他认为，新政府的外劳举措为商家带来 严重人力不足的问题，如今即使有外资愿意进 驻，与本地企业结为伙伴设厂，本地商家也不 敢合作，原因在于劳动人力不足。

他也说，近期政府的食肆禁烟令对饮食业 者构成影响，有会员向他反映如今客源减少； 总而言之，他希望新政府能多加关注商家的诉 求，让市场更加开放。