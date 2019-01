委内瑞拉政局成焦点‧ 中美联合国大会唇枪舌战 委内瑞拉政局持续动荡。中国常驻联合国代表马朝旭周六(1月26日)在联合国安理会发言,呼吁各方尊重当地人民选择和“多做有利于委内瑞拉稳定的事情”。

(联合国27日讯)委内瑞拉政局持续动荡。中国常驻联合国代表马朝旭周六(1月26日)在联合国安理会发言,呼吁各方尊重当地人民选择和“多做有利于委内瑞拉稳定的事情”。

美国周六计划推动安理会发表声明,支持反对派领袖瓜伊多带领的国会是该国“仅有的民选机构”,但动议遭中国、俄罗斯、南非和赤道几内亚等联手反对。

当时,美国国务卿蓬佩奥批评中俄支持“一个失败的政权”,目的在于收回他们在该国多年来的投资和贷款援助,又呼吁世界各国应“选边站(Now it is time for every other nation to pick a side)”。

马朝旭在会上反驳蓬佩奥发言,形容有关言论是无理指摘,强调中国一贯恪守联合国宪章的宗旨和原则,尊重别国的主权,独立和领土完整,从不干涉别国内政,“中方希望指摘别人的国家,自己也能做到这一点”。

另外,英国、法国、德国、西班牙等与会欧洲国家,均表示如果马杜罗在未来8日之内不能重新举行大选,他们将会选择承认瓜伊多执政。不过委内瑞拉驻联合国代表形容该要求“幼稚(childlike)”。(香港明报)