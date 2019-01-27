门牌税暴涨雪上加霜．百乐市民大吐苦水 今年门牌税暴涨，在经济不景气的当儿，大大增加了人民的负担，市民也为此大吐苦水！

经济不景，百乐县许多店面难以出租，门牌税调涨雪上加霜。（图：星洲日报）

（彭亨．吉拉央26日讯）今年门牌税暴涨，在经济不景气的当儿，大大增加了人民的负担，市民也为此大吐苦水！

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卢亚悌：涨幅27.27%太离谱

市民卢亚悌说，他最近去缴付店屋门牌税，对 于店面税务涨幅骤增将近30%感到惊愕不已。该店 屋楼上是住家，楼下是空置店面，一年的门牌税原 本是386令吉，现在400多，涨了105令吉。

“根据了解，今年门牌税调整的算法是，店 面的产业估价利率原来是5.5%，今年调涨1.5%， 1.5%除以5.5%再乘100的涨幅就是27.27%，而住家 的产业估价利率是调涨1%，1%除以5.5%乘100就 是18.18%。店面如果租金约1000令吉，现在多缴 付270多令吉门牌税，而3层楼店面如果租金1500令 吉，门牌税涨价400多令吉。”

他说，门牌税突然大幅度涨价，现在农产品价 格低迷，可说是加重了人民的负担，对人民雪上加 霜，如果调整10%还可以接受，27.27%太离谱了。

陈兰欣：许多店面难出租

市民陈兰欣说，他家门牌税过去是每年300多 令吉，近期缴付的门牌税是400多，增加了100左右 令吉，店面涨幅更惊人，即使空置的店面没有出租 也一样要还。

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“门牌税突然暴涨，从来没有调涨那么高，如 今行情不好，课重税犹如雪上加霜，希望本区州议 员帮忙解决，寻求方案。”

他说，空置店面的门牌税可以上诉，但每年只 是1月和7月可以上诉，而且是上诉前半年的，比如 1月是上诉去年下半年的税务，没有出租的店面可 以酌情折扣数十令吉。

林连源的店面门牌税增涨267令吉。（图：星洲日报）

林连源：盼别大幅度调涨

市民林连源说，他今年缴付的店面门牌税增加 许多，其店年度收入估价1万7800令吉（月租1500 令吉），此估价乘27.7%就是增加了400多令吉，他 一年要还1246令吉，本来每年税务是979令吉，现 在多付267令吉。

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“我们的店去年才出租，希望州政府关注人 民的心声，不要在经济不佳的时期大幅度调涨门牌 税。”