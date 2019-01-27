台跨性别阁员 甫入选百大思想家‧传唐凤咬伤伴侣控家暴 刚入选美国媒体评选“百大思想家”的台湾行政院政务委员唐凤传出感情纠纷，还因涉嫌咬伤伴侣被提出伤害告诉并遭指控家暴。对此报道，唐凤本人及办公室周六表示没有回应，但行政院发言人表示，经第一时间了解，唐凤已委任律师处理，接下来就由司法来解决。

（台湾‧台北26日综合电）刚入选美国媒体评选“百大思想家”的台湾行政院政务委员唐凤传出感情纠纷，还因涉嫌咬伤伴侣被提出伤害告诉并遭指控家暴。对此报道，唐凤本人及办公室周六表示没有回应，但行政院发言人表示，经第一时间了解，唐凤已委任律师处理，接下来就由司法来解决。

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美国期刊《外交政策》日前刚公布“2019年度全球百大思想家”，唐凤名列其中，更被介绍为“全球唯一的跨性别内阁阁员”。总统蔡英文还特别在脸书表示，唐凤入选，代表台湾的社会发展和民主创新，都受到高度肯定，“恭喜唐凤！”

唐凤（38岁）原名唐宗汉，初中时辍学在家自学，16岁就自创电脑公司，35岁就担任行政院政务委员，负责统合政府科技部份政策。

整起冲突事件发生在去年5月间，唐凤疑似因为女友想看她的手机，引发两人口角而后演变成推挤冲突，过程中唐凤动手推人外更咬了女方一口，造成女友脚部受伤。事后女方到医院验伤，并于去年底正式提告。

唐凤是台湾首位跨性别阁员。