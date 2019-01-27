长命雨河水暴涨·水灾黑区沦陷 （亚庇26日讯）24小时雨一直下，沙巴北部的必打士、哥打马鲁都、马东贡、古打毛律及东海岸山打根的水灾黑区沦陷，数十座甘榜和道路淹水，必打士滤水厂关闭，全县水供中断。



哥打马鲁都消拯部队从25日晚开始启动救灾行动，26日一早出动救生艇到灾情告急地区准备疏散灾民。（马新社图）

（亚庇26日讯）24小时雨一直下，沙巴北部的必打士、哥打马鲁都、马东贡、古打毛律及东海岸山打根的水灾黑区沦陷，数十座甘榜和道路淹水，必打士滤水厂关闭，全县水供中断。

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截至下午5时更新的数据，灾情恶化的哥打马鲁都有26座甘榜淹水，各救灾单位从昨晚开始疏散村民，临时疏散中心从今早启动4个增至11个。

1859人疏散

目前有548户家庭共1828人安置在11个疏散中心。2条道路无法通车，即嘉纳路5.7公里及哥打马鲁都－马拉巴拉路。

2河水位告急

4条主河道有2道水位已达危险水平，分别是邦葛河涨至8.5公尺及万劳河达到7.7公尺；柏廉尊河也到达拉警报水平。

另外，马东贡支县启动1个疏散中心，收容2个受灾甘榜共31名灾民。

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由于雨势和河水涨势不减，县级救灾单位人员仍在马不停蹄进入灾区协助村民疏散，预料灾民会持续攀升。



必打士滤水厂关闭

必打士唯一的滤水厂在卡巴达山河水位暴涨下泡在水中，因水急混浊半夜停止操作，并于凌晨1时30分关闭。

水务局发出紧急通告因滤水厂关闭，局部地区水压降低，将造成用户无法获得正常水供，预料全县2633名用户受影响。

截至上午11时45分，必打士有9座甘榜和2条道路淹水。



古打毛律灾情恶化

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在古打毛律，3条主河道水位从昨晚开始急升，县内水灾黑区陆续沦陷，截至上午9时有15座甘榜受灾，甘榜林顿前往甘榜登盖及马拉佳的道路无法通车。

3县的民防部队、消拯局等救灾单位已调动人员和配备，监督县内水灾黑区的情况，并透过手机发送保安及综合水患操作网络（SAIFON）系统和社区通告栏，向民众发布最新的水灾消息。



多数地区今有豪雨

沙巴多区包括北部、西海岸及东海岸等从昨天开始下起连绵雨，多区河水泛滥成灾，海上风浪交加，除了临河及低洼地带水淹农庄、住宅区及道路之外，恶劣天气也带来多宗陆路交通意外、落水失踪溺毙事件。

据气象预测，沙巴大部分地区明天（27日）将继续下大雨，包括内陆省担布南、西海岸（兰瑙和古打毛律）、斗湖（拿笃）、山打根及古达（哥打马鲁都）。

