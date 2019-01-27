金马仑胜选有功劳？纳吉：我不能说，这留给他人评估 询及他本身的受欢迎度是否在此次胜利中占有功劳，他笑说：“我不能说，难道我说我自己人吗，这留给其他人评估。”

（打巴27日讯）针对希盟指国阵会在金马仑补选中胜出是因为玩弄种族情绪，前首相拿督斯里纳吉对此做出反驳，并指马来人将行动党视为对马来权益的威胁，那才是普遍上马来人拒绝行动党的原因。

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他今日走访打巴农业市集并和人民喝早茶后，受记者询问时强调，国阵并没有玩弄种族情绪，希盟的指控是完全不正确的。

“相反，我们做的是维护和捍卫宪法内的马来人权益而已，同样的，我们也捍卫非马来人的权益，没有再做其他的事。”

询及他本身的受欢迎度是否在此次胜利中占有功劳，他笑说：“我不能说，难道我说我自己人吗，这留给其他人评估。”

他表示，他只是根据当地人及彭亨州务大臣的要求去协助候选人，后者作为补选机关领导，是决定他是否应该前去助选的人。

“如果人家不要我，我就不去（助选）；如果人家要，我就去。”

他也表示，他从补选结果中看到的确有不满情绪，这是普遍上人民的意见；而此番他来打巴还获得小纸条，写著各种当地问题，看来不只是金马仑，在打巴人民也已经开始对希盟政府感到不满。