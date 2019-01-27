知知港年味最浓．真纳各新村挂3800粒灯笼 （森美兰．知知港26日讯）真纳州议员服务中 心配合新春将即，在选区内各新村挂上 红灯笼，其中知知港“年味”最浓厚！

真纳州议员服务中心配 合新春，共在选区多个新村挂 上共3800粒灯笼，其中知知港 占2000粒，年味最浓厚。（图：星洲日报）

（森美兰．知知港26日讯）真纳州议员服务中 心配合新春将即，在选区内各新村挂上 红灯笼，其中知知港“年味”最浓厚！

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希盟执政后，新村委全面负责挂上春 节灯笼的事务，共挂上共3800粒灯笼， 但以知知港的2000粒占最多，而双溪文 都、甘榜真纳、新邦榴梿和古打灵则各 同样挂上数百粒的红灯笼。

真纳州议员兼交通部长陆兆福今日走 访选区，以及派发福袋给当地的民众， 以示小小祝福。

陆兆福：欢迎出席新春文艺表演

陆兆福在新闻发布会上说，过去数年都不断努力带旺当地，尤其是春节期间，因 此呼吁游子在新年期间回到知知港过年，感受新村春节的热闹气息。而知知港 的大街小巷经已在数天前挂上灯笼，每天入夜后将会亮灯至午夜12时，直至元宵节后。

不只如此，陆兆福还宣布，一如既往，真纳州议员服务中心将会在年初三晚上7时， 主办“新春文艺表演”，届时将有高桩舞狮、文化舞蹈表演、少林寺武术表演等，欢迎真 纳区民众和知知港新村村民踊跃出席，大家一起度过开心的农历新年。

不过，今年的新春活动地点则有更改，他指出，上述活动将于知知港民众会堂举行， 由于该地范围较广，也不会造成交通阻塞，更方便民众。

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民众选择对联后，吕哲辉便即场挥毫。（图：星洲日报）

青年设摊挥写春联

被视为日叻务最热闹的 华人新村─知知港， 今年春节的气氛依旧不减，除了 有售卖年货，大街商店其中一个 走廊多了街头挥写春联小摊位。

而为人挥写春联的书法家， 是仅仅21岁的青年吕哲辉，他是 森州著名书法家黄爱生的徒弟， 初中二时因兴趣而拜师，迄今已 有6年，目前则是敦胡先翁大学 （UTHM）学生。

从去年开始，吕哲辉便在春 节约一个月前设摊，为民众挥写 七字春联，而且字体工整。

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此外，他还贴心地在摊位准 备一份对联供民众选择，然后现 场挥毫，不少民众因此被吸引。

吕哲辉： 老师鼓励发扬书法精神

吕哲辉向《花城》社区报 说，当时老师鼓励和希望他能在 知知港以挥写春联，可藉此机会 练习书法和壮大胆量外，还可以 传承和发扬书法精神和文化。

他说，去年开始设摊反应 都很不错，今年也不相上下，设 摊时间是每逢周六和日，直至年 二十九，时间则从早上9时至下 午4时许。