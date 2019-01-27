以奥姆真理教名义寄出‧日本6药厂及传媒接毒信 日本东京6间制药公司和每日新闻社收到恐吓信，寄件人栏位写著已被处决的奥姆真理教死囚人的姓名。警方表示，信内除了恐吓信还有不明粉末，初步化验疑似剧毒氰化钾，警方将以同一嫌犯所为的恐吓未遂事件而进行调查，并呼吁如果其他公司也收到类似信件，不要以手触摸而尽速报案。

（东京26日讯）日本东京6间制药公司和每日新闻社收到恐吓信，寄件人栏位写著已被处决的奥姆真理教死囚人的姓名。警方表示，信内除了恐吓信还有不明粉末，初步化验疑似剧毒氰化钾，警方将以同一嫌犯所为的恐吓未遂事件而进行调查，并呼吁如果其他公司也收到类似信件，不要以手触摸而尽速报案。

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日本放送协会（NHK）报道，这7间公司相继收到写有“内含氰化钾”的信封，里面还有恐吓信和不明粉末。这7间公司已在周五先后向警局报案。

恐吓信内容要求制药厂制作添加氰化钾的伪药并在市场流通；另外要求如果未能在2月22日前交出3500万韩圜（12.9万令吉）的比特币，就有悲剧发生。

寄件人除了化名去年已伏法的奥姆真理教死囚姓名，也假借政治人物和黑帮相关人士的姓名，寄件人地址写上东京都葛饰区的东京拘留所。