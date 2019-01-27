郑国球：响应年景嘉年华添年味．400灯笼挂三宝井街 马六甲新春年景布置嘉年华工委会主席拿督郑国球表示，三宝井已成为甲市区内常年主办新春年景布置的一条老街，不仅响应甲州新春年景布置嘉年华会，也为三宝井街道增添农历新年气息。

三宝井年景布置盛会亮灯仪式在街头举行，吸引民众踊跃出席参与。（图：星洲日报）

（马六甲26日讯）马六甲新春年景布置嘉年华工委会主席拿督郑国球表示，三宝井已成为甲市区内常年主办新春年景布置的一条老街，不仅响应甲州新春年景布置嘉年华会，也为三宝井街道增添农历新年气息。

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他说，筹委会动用了400粒大小灯笼，沿 路配搭贺岁直幅，欢庆猪年的来临，而红彤彤 的布置充满了吸引力，让游客与本地人前来欣 赏。

郑国球昨晚出席马六甲三宝井年景布置盛 会暨亮灯仪式，致词时这么表示。

嘉宾主持三宝井年景布置盛会亮灯仪式；左起为李恩祈、“财神爷”、杨伟文、吴德海、柯伟强、黄守群、颜文龙、郑国球、林秀婉、陈厚杉及李金殿等。（图：星洲日报）

老街是乡团表演平台

郑国球表示，马六甲是 一个非常富有文化特 色的地方，老街也是一个很好 的平台，让各乡团和组织去呈 献自己的独特表演，并让全世 界知道。

“甲州的许多运动和表 演项目都闻名四海，其中包括 武术和舞狮表演等都在国内外 的比赛获奖，更是代表了大马 到国外去表演，让甲州引以为 傲。”

首长推多项利民政策

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此外，他表示，在新的一 年里，甲州首长阿德里推出多 项利民政策，包括提供免费的成人纸 尿片以帮助穷苦及行动不便的长者， 同时也给予德士司机福利津贴，让他 们在这日益竞争的行业里获得州政府 的照顾。

他说，在新年来临之际，可见甲 市区到处挂满贺岁布条，身穿中山装 的首长拱手向全体华裔恭贺新年，也 可见到其他的各国州议员献上祝福， 希望在猪年的来临一切都会变得更 好。

另一方面，郑国球宣布州政府 拨款5000令吉给三宝井年景布置工委 会，拿督李金殿则赞助1500令吉。

林秀婉盼甲吸引更多游客

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筹委会主席兼精武体育会署理会长拿督林 秀婉表示，农历新年是中华民族最重要 的传统佳节，不仅蕴涵阖家团结的文化理念，也承 载着好运相伴的期许憧憬，预示着美好新一年的即 将来临，而虽然华人春节诞于中国，但已成为世界 各地，包括马来西亚特别是马六甲人民同欢共庆的 隆重节日。

她说，每逢农历新年，甲州可见大街小巷张灯 结彩，处处洋溢着春节的气息，而其中三宝井作为 早期华人聚集的地区，也是每年必会举办新春年景 布置盛会的主要街区之一，通过当地华人社团联手 举办年景布置盛会，旨在为这老街区逢年过节换上 新装，确保这里依然展现活力四射的美丽景象。

她指出，希望在全球经济不景气的当下时刻， 甲州能以浓郁的文化底蕴和丰富的旅游资源，吸引 更多国内外游客前来观光，从而刺激本地旅游业的 成长，间接为甲州贩商业者带来各种商机，迎来一 个大肥年。

出席者有大会主席拿督威拉颜文龙、筹委会顾 问李恩祈、主席团吴氏宗祠吴德海、四知堂杨氏宗 祠杨伟文、惠安公会吴建成、李氏宗祠李聪平、咖 啡商行黄守群、王季群与赵轩福、副主席团拿督陈厚杉、 李金殿、柯伟强及邓添、策划人曾玉蓉、筹委会成员及联 办团体等。