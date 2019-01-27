鸡场街再增拍照打卡点．文化坊新春牌楼下周亮相 鸡场街文化坊新春牌楼预计下周亮相，为当地年景布置添加浓厚的迎春气息，并为访客再增拍照打卡的地点，协助甲州推动旅游业，创造更多的商机。

刘志良（右五）和李传财（左五）发布鸡场街牌楼详情；左一起为萧廷峰、黄玉环、陈明岳和许家勋；右一起是何桂文、雷宝翔、傅秋霞及陈劲源。（图：星洲日报）

（马六甲26日讯）鸡场街文化坊新春牌楼预计下周亮相，为当地年景布置添加浓厚的迎春气息，并为访客再增拍照打卡的地点，协助甲州推动旅游业，创造更多的商机。

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同时，州政府欢迎更多私人 界、企业及商家，踊跃报效牌楼、 横幅及直幅等装饰品，为州内大街 小巷、市区和郊区增添迎春气氛。

甲州哥打拉沙马那州议员兼行 政议员刘志良、金马媒体广告董事 经理李传财及众市议员召开新闻发 布会，预告牌楼制作详情。

刘志良：确保牌楼安全

刘志良表示，配合农历新年，这座大型 牌楼将竖立在鸡场街靠近舞台的位 置，为年景布置添加内容，下星期完成后即安 排装置工作。

他说，市政厅将检查牌楼的结构安全，但 他有信心制作商会遵守安全规格，以确保牌楼 的安全。

他指出，在新政府领导下，非常开明及欢 迎私人界响应年景布置，增添州内各地的欢乐 气氛，而且不仅是华人新年，其他节日如开斋 节、屠妖节及圣诞节，皆欢迎大家赞助布条和 牌楼。

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他表示，这类街头佳节装饰有助增添佳节 气氛，也显示出多元种族的文化，尤其甲州是 旅游州属，有助吸引国内外游客来参观，带动 各行各业的经济发展。

李传财： 2周内赶工完成

李传财表示，这个牌 楼是用铁料为架 构，使用广告材料、聚碳酸 酯（Polycarbonate）塑料、贴 纸、LED灯管、部份环保材 料及压克力等，并在2个星期 内赶工完成，以迎上新春的 脚步。他说，此牌楼由金马 广告制作，获AIQ智合集团赞 助，目前正在如火如荼加班 赶制中。

出席者有甲州行政议 员拿督郑国球特别官员许家 勋、市议员陈劲源、傅秋霞、雷宝翔、何桂文、黄玉环、萧廷峰和陈明岳。