金马仑补选‧“狗狗也来投票了”‧爱犬护送夫妇成亮点 今早约10时，一对华裔夫妇在亲友的陪伴下从远处往冷力淡米尔小学投票中心过来时，可见一名男子推著坐在轮椅上的老伯缓缓前行，妇人走在旁边，而身后则有一只狗狗紧紧尾随，继而成为全场的“亮点”。

何业（右）与亲友前往投票，毛孩则默默地紧随在旁。（图：星洲日报）

（金马仑26日讯）适逢金马仑国席补选投票日，毛孩也来凑热闹！

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今早约10时，一对华裔夫妇在亲友的陪伴下从远处往冷力淡米尔小学投票中心过来时，可见一名男子推著坐在轮椅上的老伯缓缓前行，妇人走在旁边，而身后则有一只狗狗紧紧尾随，继而成为全场的“亮点”。

这只来自冷力的毛孩，不管这夫妇俩走到哪里，它就跟到哪里，就连夫妇俩登记然后步行到投票室，狗狗都紧贴在身旁，不管怎样“赶”它走，它就是默默地跟随在旁，生怕主人把它丢失了。

这幕“保镖”护送主人的画面，吸引许多在场的选民及选委会工作人员围观，有者看到狗狗的一举一动大赞“好可爱”，有者直接拿起手机与狗狗合影，拍下狗狗静候主人的一幕。

数名见状的工作人员甚至打趣说：“狗狗也来投票了”，逗得旁人哄堂大笑。

狗狗乖巧没打扰旁人

在等候主人投票期间，狗狗不时在学校范围内走来走去，偶尔乖巧地坐著静候主人出来；当“感应”到主人从投票室走出来，狗狗即飞扑到主人身边，就这样静静地完全没有打扰旁人。

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狗狗的主人何业（75岁）随后向媒体表示，这只毛孩原为其胞弟即民政党金马仑区部主席拿督何业嘉所饲养，今早看到她与丈夫欲出门，便跟著过来凑热闹。

此外，丹那拉打州选区内选民人数第三高的冷力淡小，一早便迎来许多长者排队投票，由于并无出现人潮拥挤的情况，大家在短时间内完成投票。

期间，彭亨州总警长拿督莫哈末查卡利亚、独立人士黄承毅及选委会主席阿兹哈，皆前来巡视投票中心，以确保整个投票过程顺利进行。