数万民众聚北海斗母宫·槟迎春庙会欢腾登场 农历新年已近在眉睫，北马最具人气的新春年度盛事“槟城迎春庙会”今晚在北海斗母宫引爆，数以万计民众如约而至，会场热闹沸腾。

数以万计民众来到北海斗母宫参与槟城迎春庙会。（图：星洲日报）

（槟城．北海26日讯）农历新年已近在眉睫，北马最具人气的新春年度盛事“槟城迎春庙会”今晚在北海斗母宫引爆，数以万计民众如约而至，会场热闹沸腾。

广告

迈入第14个年头的槟城迎春庙会，主题是《诸事大吉，一POP万赢》，由马来西亚Carlsberg皇帽集团盛情赞助，星洲日报、光明日报及北海斗母宫联办，威北甲抛峇底华人体育会、马来西亚青运槟城分会及马来西亚（槟城）汉服运动协办。

槟州首席部长曹观友也首次以首长身份来到庙会与民同庆，在马来西亚Carlsberg皇帽集团董事经理雷盟、市场总监柯诺琳、企业传讯与社会企业责任总监赖明珠及北马高级营业经理林荣华等主宾陪同下为庙会开幕。

会场今午6时就已吸引民众进场守候，入夜时分，人潮更是络绎不绝。

今年庙会以汉服呈献中国古装剧《延禧攻略》风潮的排场，环绕斗母宫一周，为庙会掀开序幕。（图：星洲日报）

内容丰富舞台节目精彩

本届庙会同样以丰富的内容、创新的形式，让从四面八方涌至的民众不只有得吃喝玩乐，还能观赏到精彩的舞台节目及民间绝活，引来满堂喝彩。

庙会把去年引进，代表华夏文化的汉服运动提升至另一层次，以汉服呈献中国古装剧《延禧攻略》风潮的排场，在晚上7时正，由北海斗母宫主席拿督许远达扮演皇帝进行“皇帝出巡”，出巡行列包括皇后拿汀苏美玲、八旗弟子及延禧嫔妃等环绕斗母宫一周，为庙会掀开序幕。

广告

舞台节目准时开始，大会司仪是萧靖淞及毛依贤。

在开幕礼前，首先表演的是小文电子琴贺岁音乐演奏，接着先后上场的有5678艺术坊、小精灵、Prin c e文铨、O M G组合、黄泫翎、蔡胜安、郑荣财、北马华人演艺人公会会长拿督彭永添领导的“硬硬来乐队”演奏、中国成都的国家高级茶艺师、蒙顶山龙行十八式非遗传承人徐玮长嘴茶艺壶特技及槟州创价学会30人朝阳体操队表演“异体同心”8层人塔叠罗汉。

出席者有槟州行政议员彭文宝、槟州中华总商会会长拿督斯里方炎华、北海斗母宫总务曾河桦、威北甲抛峇底华人体育会创办人赖国平、马来西亚青运槟城分会副主席吴紫铜、马来西亚（槟城）汉服运动代表陈正觉、星洲媒体集团执行董事兼行销总监黄康元、星洲日报槟吉玻高级区经理潘友平、槟吉玻采访主任蔡振裕和槟州业务促进主任邱武才、光明日报首席执行员容耀群、总编辑陈柬郡、高级经理（广告）谢进铧、高级经理（业务促进、公共联系、行政）黄喜光、专刊主编张文亮等。