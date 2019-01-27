甲总警长：让警员加强巡逻．佳节外出应通报警局 甲州总警长拿督拉惹沙隆表示，华人农历新年不仅仅是华裔同胞所期待的日子，作为全国性的假日，每逢佳节也是举国人民外出探亲或旅游的时刻，因此，市民在外出期间必须向邻近的警局通报，好让警员能够加强巡逻。

警方出动摩哆车巡逻队确保佳节期间的治安。（图：星洲日报）

（马六甲26日讯）甲州总警长拿督拉惹沙隆表示，华人农历新年不仅仅是华裔同胞所期待的日子，作为全国性的假日，每逢佳节也是举国人民外出探亲或旅游的时刻，因此，市民在外出期间必须向邻近的警局通报，好让警员能够加强巡逻。

广告

“警方重视国家的安宁， 确保人民的安全及财物受到保 障，警方每年都会在佳节举办防 范罪案及安全活动，确保社区的 安宁，市民也能够安心外出或回 乡过节。”

市民受促配合警方

拉惹沙隆说，市民也受促给予警方配 合，这不仅能够加强地方上的治 安，也能够确保个人住家及财物的安全。

他是昨日为防范罪案与住家安全暨庆贺 2019年农历新年仪式时，如是表示。

他说，破门行窃案不时都在发生，市民 不仅能够寻求警方的协助，同时，也能够向 邻居报备，让彼此发挥守望相助的精神。

“根据警方所得数据，2018年发生的 破门行窃事故，要比2017年增加了24宗，约 5.46%，这也是警方关注的事项，促请市民 外出时锁上住家窗户，做好防范措施。”

广告

也可下载VSP App向警方投报

他说，一旦发现可疑的活动或有意寻求 警方的协助，可联络甲州中央警区热线06- 2841999求助。

“市民也可下载名为Volunteer Smartphone Patrol（VSP）的手机应用程式， 以发送短讯、照片、影片及地点方式，向警 方投报。”

他说，警方将在接获投报后于15分钟内 作出反应，市民也可从警方官网或亲临附近 的警局索取回乡表格，让警方能够定时展开 巡逻的工作，确保地方上的治安。

广告

出席活动者包括国际狮子会308B1区总 监莫小平及甲州中央警区主任阿夫占等。