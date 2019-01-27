遭火箭党员脸书骚扰·马青劳勿区团长报警 马青劳勿区团团长苏仪芳，自上周一在金马仑让行动党槟州行政议员彭文宝签名反废死后，遭行动党某党员在脸书性骚扰及留言轰炸，她不堪其扰而于今早报警促展开调查。

（吉隆坡27日讯）马青劳勿区团团长苏仪芳，自上周一在金马仑让行动党槟州行政议员彭文宝签名反废死后，遭行动党某党员在脸书性骚扰及留言轰炸，她不堪其扰而于今早报警促展开调查。

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苏仪芳于今早10时，在登嘉楼马青团副团长黄妙琪以及柔佛巴西古当区马青党员杨文秀陪同下，到金马警局报案。

她指出，她昨日接到朋友的讯息，获悉脸书有一张某行动党男党员的截图，并附有“仪芳，有在吗？今晚有空吗？我订了酒店。你让我有了性幻想”这样的对白。

她说，这张照片已构成性骚扰成份，所以她前来警局备案。

她表示，她于上周一在金马仑补选活动时，让彭文宝签名反废死时，该名在脸书名称为党员Aik Kean Ang的党员就站在前者隔壁，期间他们有聊了几句。

“不料对方昨天就在脸书发帖并tag我，问我为何不接受他脸书好友的请求，并公开我住家地址以及父亲名字。”

她说，对方也在脸书指责她当时身穿非政府组织的衣服，骗取彭文宝的签名废死，她相信对方因此作出这些攻击性的留言。

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她说，由于担心个人及家人的安危，要求警方对此展开进一步调查。