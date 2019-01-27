访爱极乐行程紧凑．首长像“风一样的男子” 甲州首席部长阿德里今日下午到爱极乐州选区展开一系列的拜访活动，了解该区最新发展。

首长阿德里巡视爱极乐工业区新辟大道，了解最新交通系统发展；左四起为魏佑杰、郭子毅及首长。（图：星洲日报）

（马六甲26日讯）甲州首席部长阿德里今日下午到爱极乐州选区展开一系列的拜访活动，了解该区最新发展。

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由于行程相当 紧凑，首长在每一站逗留的时间 有限，被在场人士戏称为“风一 样的男子”，但首长仍细心认真 聆听汇报及了解情况，并没有如 风一样吹过无痕。

下午3时，首长先到爱极乐高原花 园为爱极乐州选区发展及协调中心主 持剪彩和揭幕礼，由当地州议员兼行 政议员郭子毅陪同，并赠送纪念品给 首长作为纪念。

接着，首长又到爱极乐工业区旁 一条新开辟的大道聆听宝峰置地发展 公司董事经理拿督斯里魏佑杰汇报， 该新路可衔接到韩查路、爱极乐高速 大道及甘榜敦拉萨，使交通来往更为 便利。

下午5时，首长则到武吉波浪美食 中心巡访，与饮食业者和食客见面握 手，进行短暂的交流，尔后到爱极乐 新村及华小进行下一程的巡访活动。