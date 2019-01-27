仁嘉隆幸福村亮灯·大雨无阻村民见证“幸福 仁嘉隆的年度盛事，即幸福村年庆活动于今年迈入第5年，于今晚正式亮灯揭幕，尽管天空不作美，在开幕仪式进行时下起一场“幸福雨”，但无阻不少村民热情，依然在留在现场给予极大支持，共同见证新一年“幸福”的开始！

仁嘉隆幸福村工委会一众同仁与嘉宾为仁嘉隆幸福村年庆活动和文化馆开幕！左起为徐威雄、洪振治、李荣丰、颜金枝、刘永山、觉诚法师、邓章钦、黄思汉、陈凯希、郑智强、洪平进、杨文丑、陈福生、颜祖耀和洪平进。（图：星洲日报）

（雪兰莪．仁嘉隆26日讯）大雨浇不熄仁村村民的幸福与热情！

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仁嘉隆的年度盛事，即幸福村年庆活动于今年迈入第5年，于今晚正式亮灯揭幕，尽管天空不作美，在开幕仪式进行时下起一场“幸福雨”，但无阻不少村民热情，依然在留在现场给予极大支持，共同见证新一年“幸福”的开始！

3大亮点登场

此外，今年幸福村还有3大亮点，分别是仁嘉隆幸福村文化馆开幕、仁嘉隆之美-画家驻村作品剪彩仪，以及幸福之夜演唱会。

今晚的开幕仪式除了由仁村28团体代表主持之外，还获得雪州行政议员邓章钦、黄思汉及万津区州议员刘永山共同出席见证。

幸福村年庆活动仪式以文化馆和幸福村年庆开幕为首要序幕，亮起拱门和文化馆，象征着已做好准备迎接己亥年的到来！

接着一众嘉宾参观文化馆后，就在雨中的陪伴下，游行到万寿宫，为仁嘉隆之美-画家驻村作品展进行剪彩，并欣赏10多名画家共同为仁村创作的作品。

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最后登场的就是今晚压轴的活动，即幸福之夜演唱会，而所有演出都是由仁村小学生、村民及东禅寺佛友共同呈献。

工委会也在演唱会结束前，带动全场出席者演唱新年歌，掀起全场最高潮，新春气氛浓烈！

仁嘉隆文化馆亮灯后“红彤彤”，为仁村增添了浓浓的新春气息！（图：星洲日报）

觉诚：不少年轻人回流

仁村可看到四代同堂

佛光山新马泰印教区总住持觉诚法师指出，仁嘉隆新村发展至今已超过60年历史，难得的是仁村并没有没落，相反不少年轻人都回流，仁村几乎可以看到四代同堂。

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她说，仁嘉隆新村因土地有限，周边也开始有发展，不过他希望仁村的幸福村也能借此扩大。

她披露，仁村幸福村能走到至今，都是所有社团努力之下的成果。

“就如我今天要传颂的《传灯》一曲，让我想起了当年柔佛古庙欲要被搬迁时，大家通力合作的那种精神。”

出席今晚活动嘉宾包括海鸥创办人陈凯希、雪邦黄金海岸集团创办人颜祖耀、佛光山新马泰印教区总住持觉诚法师、幸福村工委会主席颜金枝、工委会顾问李荣丰、陈福生、杨文丑、仁嘉隆村长兼万寿宫主席洪平进，县议员代表洪友亮以及仁村28团体代表等。