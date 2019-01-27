仁嘉隆幸福村亮灯·大雨无阻村民见证“幸福
仁嘉隆幸福村亮灯·大雨无阻村民见证“幸福
（雪兰莪．仁嘉隆26日讯）大雨浇不熄仁村村民的幸福与热情！
仁嘉隆的年度盛事，即幸福村年庆活动于今年迈入第5年，于今晚正式亮灯揭幕，尽管天空不作美，在开幕仪式进行时下起一场“幸福雨”，但无阻不少村民热情，依然在留在现场给予极大支持，共同见证新一年“幸福”的开始！
3大亮点登场
此外，今年幸福村还有3大亮点，分别是仁嘉隆幸福村文化馆开幕、仁嘉隆之美-画家驻村作品剪彩仪，以及幸福之夜演唱会。
今晚的开幕仪式除了由仁村28团体代表主持之外，还获得雪州行政议员邓章钦、黄思汉及万津区州议员刘永山共同出席见证。
幸福村年庆活动仪式以文化馆和幸福村年庆开幕为首要序幕，亮起拱门和文化馆，象征着已做好准备迎接己亥年的到来！
接着一众嘉宾参观文化馆后，就在雨中的陪伴下，游行到万寿宫，为仁嘉隆之美-画家驻村作品展进行剪彩，并欣赏10多名画家共同为仁村创作的作品。
最后登场的就是今晚压轴的活动，即幸福之夜演唱会，而所有演出都是由仁村小学生、村民及东禅寺佛友共同呈献。
工委会也在演唱会结束前，带动全场出席者演唱新年歌，掀起全场最高潮，新春气氛浓烈！
觉诚：不少年轻人回流
仁村可看到四代同堂
佛光山新马泰印教区总住持觉诚法师指出，仁嘉隆新村发展至今已超过60年历史，难得的是仁村并没有没落，相反不少年轻人都回流，仁村几乎可以看到四代同堂。
她说，仁嘉隆新村因土地有限，周边也开始有发展，不过他希望仁村的幸福村也能借此扩大。
她披露，仁村幸福村能走到至今，都是所有社团努力之下的成果。
“就如我今天要传颂的《传灯》一曲，让我想起了当年柔佛古庙欲要被搬迁时，大家通力合作的那种精神。”
出席今晚活动嘉宾包括海鸥创办人陈凯希、雪邦黄金海岸集团创办人颜祖耀、佛光山新马泰印教区总住持觉诚法师、幸福村工委会主席颜金枝、工委会顾问李荣丰、陈福生、杨文丑、仁嘉隆村长兼万寿宫主席洪平进，县议员代表洪友亮以及仁村28团体代表等。
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