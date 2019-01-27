大臣：霹州长期面对‧设委会处理非法开垦问题 霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙表示，霹雳州长期面对多项涉及企业公司与小园主的非法土地开垦问题，且调查显示在2011年期间有约6万公顷的土地遭到非法开垦，因此州政府已成立了非法屋和非法开垦委员会，深入研究及处理这项问题。

阿末法依沙（左三）为金宝巴士总站进行开幕。左一起为诺米、凯鲁阿米尔及张哲敏；右一起为李存孝及罗金伟。（图：星洲日报）

（金宝26日讯）霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙表示，霹雳州长期面对多项涉及企业公司与小园主的非法土地开垦问题，且调查显示在2011年期间有约6万公顷的土地遭到非法开垦，因此州政府已成立了非法屋和非法开垦委员会，深入研究及处理这项问题。

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他今日出席金宝旧街场商业中心开幕礼后在新闻发布会上说，某些大型企业公司在各个县区非法开垦土地已有10年之久，在原本属于州政府的土地进行开辟及耕种后没有给予州政府任何税务及贡献，所以即使他们赚再多也没有真正惠及霹雳州的经济及发展。

间接影响经济发展

“这些企业公司通常聘请外劳前来工作，让本地人失去应有的工作机会；这些企业老板大部份不住在霹雳州，消费也是在其他的城市甚至是国外，并没有贡献予霹州，间接地影响了霹州的经济发展。”

他说，州政府无法透过这些企业公司征收任何税务，让州政府每年面对上百万令吉的损失，这些非法土地的税收应该回馈给人民，并用于发展州属基金；而霹雳州过去也碍于这些非法土地问题导致外来投资方无法顺利进行，以致州内的发展缓慢。

阿末法依沙表示，前朝政府曾经将这些非法开垦地的土地交由一些农业机构如霹雳州官联公司及霹雳州发展机构进行管理，奈何还是无法阻止这些非法开垦问题，因此今年希盟政府会全力重视及处理这些问题，以还原人民的权益及利益。

“非法屋和非法开垦委员会已在去年12月22日召开了第一次会议，其中有12项案件已经有了定案，但同样的案件实在太多，因此我们会设法尽快处理。”

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拟发放临时地契

至于小园主开垦的非法土地问题，他表示，政府明白许多小园主是靠种植少量的农作物维生，且大部份是贫穷群体，与企业公司非法开垦的目的大不相同，因此政府会考虑给予他们临时地契，或为他们寻觅适合耕种的地点，让他们移到别处继续耕种。

他也劝告民众勿一发现空地就直接在该空地上霸占耕种，因为我国是法治国家，只要适合的地段，政府会提供临时地契予他们在合适的地点耕种。

罗金伟：建重组村与可负担房屋

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Dasar Afda l私人有限公司董事经理罗金伟在开幕礼上致词表示，金宝旧街场商业中心是在2018年11月完工，巴士总站则在2017年1月1日动工，并在9个月内完工，此商业中心及巴士站坐落在靠近金宝巴刹及著名的小食档，因此间接地提供了许多生意及就业机会予金宝民众。

他表示，该公司也与金宝县议会及金宝土地局合作，在亚亦淡拉布（Ayer Hitam Labu）建立重组村及可负担房屋，让一些符合资格的金宝民众免费拥有房屋。

出席者包括霹雳州务大臣夫人拿汀斯里诺米、霹雳州秘书拿督阿布巴卡、行政议员李存孝及克兰芝州议员张哲敏。