春天已在你我心里 汽车收音机不时播出的新年歌曲，预告著春节就快到来，那熟悉的旧曲新年歌，让我似乎嗅到春天的气息！

汽车收音机不时播出的新年歌曲，预告著春节就快到来，那熟悉的旧曲新年歌，让我似乎嗅到春天的气息！

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小时候的春节，有糖果、有美食、有甜甜的汽水、年饼，还有从邻家收音机传过来的旧时新年歌曲。手拿著妈妈给的红包玩烟花，是最高兴不过的事了。

那时候，除夕午夜看妈妈点燃香烛迎新年，望著黄澄澄的烛光，一种过年温暖幸福感觉涌上心头。

结婚后，父亲已过世，除夕总是与妻子到大哥家去和老妈、兄弟姐妹们在一起吃团圆饭，与在外工作的亲人相聚，心中是欢愉的。

那时老妈见到儿女从外地回来过年，总要大伙一起到餐馆吃饭。我因对需等候两三小时感到不耐烦而表示不想去吃饭，但老妈还是坚持要我们一起进餐。待老妈过世后，我才了解到，其实老妈要求的只是和子女们一家团圆。

进入中年，我们的2名孩子已渐长大，分别到外工作及求学，春节的来临，是期盼孩子回家的时刻。

妻子总是会追问孩子甚么时候回家过年，更盘算过年要如何准备餐食。

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春节回家团圆，已从上一代经过我们传承到下一代。

虽然马来西亚没有四季之分，但相信你和我一样，都已感受到春的到来，其实春天早已在你我心里！