谢守钦：首长原则上同意．须确保不泛滥．甲酒牌课题解决在望 针对马六甲拉也以外地区无法申请新酒牌的问题，格西当州议员谢守钦表示，日前与甲州首席部长阿德里开会商讨后，获首长原则上同意延续原有酒牌持有者的执照；因此，他相信此问题有望解决。

谢守钦表示，曾在州议会中提出娱乐执照和酒牌执照等提问。（图：星洲日报）

（马六甲26日讯）针对马六甲拉也以外地区无法申请新酒牌的问题，格西当州议员谢守钦表示，日前与甲州首席部长阿德里开会商讨后，获首长原则上同意延续原有酒牌持有者的执照；因此，他相信此问题有望解决。

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他说，首长原则上同意让这些原本持有酒 牌的业主在搬迁后，可以继续持有酒牌，并要 求相关行政议员跟进处理，但要确保该商业区 酒牌不会过于泛滥。

药材店业者叹无法售红酒礼篮

谢守钦表示，一家从峇株安南搬迁到玛琳再也 的药材连锁店，因前朝政府执行的酒牌政 策，成为全国逾50家分行中唯一不能售卖含有红酒礼 篮者，导致业者生意大受影响，尤其无法掌握农历新 年的商机，令业者大感无奈。

他说，业者曾针对此事向行政议员求助，但至今 尚未获得解决。

他解释，碍于前朝政府设定“只发新酒牌给马六 甲拉也地区”的政策，即使上述业者通过土地局官员 协助，也花费一笔钱在各大报章刊登搬迁的广告，并 完成当局需要的程序，但最终还是无法获得酒牌。

他说，他上任数个月后就接获该业者寻求协助， 后者从2004至2018年持有酒牌，每年也付清酒牌执照 费用，因此其店里向来都有售卖红酒和白米酒等烈酒 执照，却在搬迁到玛琳再也后，无法继续获得酒牌执 照。

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他表示，多次向首席部长阿德里反映马六甲拉 也以外的业者，在前朝政府时期就面对没有酒牌的困 扰，如其选区内的默迪卡柏迈和玛琳再也，还有其他 选区的哥打拉沙马那和哥打沙班达等。

续助跟进业主申请

“我向首长解释，马六甲作为旅游州，无酒牌 问题对甲州商家尤其华裔造成一大打击，犹如西餐厅 没有酒牌，游客无法点红酒品尝，或只能私下悄悄售 卖。首长当时表示，只要新酒牌数目未过于泛滥，地 方政府可以做出探讨增加新酒牌。”

无论如何，谢守钦说，将继续跟进相关业主的申 请，若该选区内业主若面对相同的问题，可以联络他 （012-6168608），并希望有关行政议员能通过修改政 策，一劳永逸解决酒牌问题。