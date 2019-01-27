舞龙财神爷水底贺岁．The Shore海洋馆2月5约你 配合2019年己亥猪年的到来，马六甲The Shore海洋馆邀请马来西亚高峰龙狮体育会及水底财神爷，向游客及市民拜年。

周哲锋于VRAR互动馆前向民众拜早年。（图：星洲日报）

（马六甲26日讯）配合2019年己亥猪年的到来，马六甲The Shore海洋馆邀请马来西亚高峰龙狮体育会及水底财神爷，向游客及市民拜年。

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The Shore海洋馆及VRAR互动馆首 席执行官周哲锋表示，配合农历新年 的到来，该馆今年不仅邀请水底财神 爷，同时也邀请马来西亚高峰龙狮体 育会前来呈献舞龙助兴。

“我们也会在农历新年正月初 一，即2月5日（星期二）当天，早上 11时及下午3时，安排潜水员潜到海洋 馆的水池，装扮成财神爷，向游客拜 年贺岁。”

吁体验VRAR互动馆

他说，当天的下午2时，他们也会 呈献舞龙表演，向市民及游客拜年， 欢迎各界人士前来欣赏及观光。

“我们也在去年12月开张VRAR 互动馆，至今已吸引了约1万人前来参 观，不少前来参观的民众，皆认为这 是一个不错的体验。”

他说，民众如今能够在互动馆， 体验大约5分钟的VR海底世界，与海 龟、鲸鱼及鲨鱼等海底鱼类进行虚拟 的接触。他呼吁那些还未曾体验过VR 的市民及小孩能够到此观光。